Como o estresse pode arruinar o romantismo

A vida compartilhada pode levar a muito estresse, afetando principalmente a interação entre o casal. Pode também influenciar negativamente na forma como os parceiros se veem. É o que mostra um estudo publicado na revista Social Psychological and Personality Science. “Descobrimos que os indivíduos que relataram experimentar eventos de vida mais estressantes fora de seu relacionamento, como problemas no trabalho, eram especialmente propensos a perceber se seu parceiro se comportava de maneira imprudente”, diz Lisa Neff, da Universidade de Texas, em Austin, principal autora da pesquisa.

Isso porque uma pessoa que sofre de estresse é mais propensa a notar o comportamento negativo do que positivo de seu cônjuge. “As ações negativas que estavam sendo monitoradas incluíam um cônjuge quebrando uma promessa, mostrando raiva e impaciência ou criticando seu parceiro”.

Durante o estudo, os pesquisadores pediram a 79 casais heterossexuais recém-casados ​​que completassem uma breve pesquisa todas as noites durante 10 dias, na qual documentaram tanto o comportamento deles quanto o de seus parceiros. Antes de iniciar esta parte do estudo, os participantes preencheram um questionário no qual compartilharam detalhes sobre eventos estressantes em sua vida.

Segundo Lisa, estudar recém-casados ​​mostra a importância dos resultados, porque os casais são especialmente propensos a se concentrar no comportamento positivo um do outro e ignorar as ações negativas durante o período de lua de mel. “Para muitas pessoas, os últimos anos foram difíceis – e o estresse da pandemia continua a persistir”, diz ela, que acrescenta. “Se o estresse focar a atenção dos indivíduos nos comportamentos mais imprudentes de seus parceiros, isso provavelmente afetará o relacionamento”.

Os pesquisadores observaram que um único dia estressante não era suficiente para fazer com que alguém se concentrasse no comportamento negativo de seu parceiro, mas um acúmulo mais longo de circunstâncias estressantes poderia causar essa mudança de foco. As descobertas também sugerem que aqueles sob estresse não eram menos propensos a notar o comportamento positivo de seu parceiro, mas sim, perceber suas ações imprudentes.

A especialista também sugere que seja possível a correção e reparação dos danos sofridos ao relacionamento, se o casal estiver ciente dos efeitos do estresse, mas admite que essa afirmação precise de mais pesquisas.

