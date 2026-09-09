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Saúde

Como as canetas emagrecedoras podem salvar seus rins

Novas pesquisas atestam papel da semaglutida na contenção de doenças renais e cardíacas

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 16h00 | Atualizado em 9 set 2026, 16h26
SÍNDROME CARDIOVASCULAR-RENAL-METABÓLICA: engloba a interconexão entre doenças cardiovasculares, renais e metabólicas, como diabetes tipo 2 e obesidade, e é considerada um fator importante para o aumento do risco de doenças cardíacas
Rins na mira: obesidade e diabetes lesam os órgãos (sulit.photos/AdobeStock/Reprodução)
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Quando pensamos nos estragos que o excesso de peso provoca no corpo, quase sempre olhamos para o coração, para o fígado, para as articulações. Os rins raramente entram nessa história.

E aí que mora um dos equívocos mais silenciosos da medicina contemporânea: a obesidade adoece os rins, e faz isso de um jeito discreto, sem dor, sem aviso, ao longo de anos. Quando o paciente descobre, boa parte do caminho já foi percorrida.

Há mais de uma forma de agressão. A obesidade sobrecarrega os rins de maneira direta, obrigando-os a filtrar o sangue em ritmo acelerado — uma hiperfiltração que, com o tempo, desgasta a delicada arquitetura do órgão.

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Mas o dano também chega por vias indiretas, e talvez mais conhecidas. O excesso de peso é um dos principais motores do diabetes tipo 2 e da hipertensão, as duas maiores causas de doença renal crônica no mundo. E, como pano de fundo, a inflamação de baixo grau que acompanha a gordura em excesso corrói vasos e tecidos de forma persistente.

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Diabetes, pressão alta e inflamação: um mesmo problema, a obesidade, alimentando três incêndios ao mesmo tempo.

Existe ainda uma verdade pouco divulgada, e que reorganiza toda a maneira de encarar o assunto: quem tem doença renal crônica morre mais do coração do que dos próprios rins.

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Coração e rins não são vizinhos distantes; são sócios do mesmo negócio. Quando um adoece, o outro entra em risco. O rim doente eleva a pressão, retém líquidos, altera sais e acelera o entupimento das artérias. O coração enfraquecido, por sua vez, irriga mal os rins. É um círculo vicioso que a medicina levou tempo para enxergar por inteiro — e que, agora, começa a ganhar tratamento à altura.

Canetas em ação

É nesse ponto que entra a semaglutida, a molécula que ficou famosa por tratar diabetes e obesidade. O que os estudos mais recentes revelam é que seu alcance vai muito além da balança.

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No estudo FLOW, publicado no New England Journal of Medicine, mais de 3.500 pacientes com diabetes tipo 2 e doença renal crônica foram acompanhados por cerca de três anos e meio. O resultado foi tão consistente que a pesquisa precisou ser encerrada antes do previsto: a semaglutida reduziu em 24% o risco de eventos renais graves e de morte por causas renais ou cardiovasculares. Reduziu ainda em 20% o risco de morte por qualquer causa e em 18% os eventos cardiovasculares graves, além de frear a perda de função dos rins ao longo do tempo. Não é pouca coisa para uma injeção semanal.

No Brasil, esse reconhecimento já é oficial. Em fevereiro de 2026, a Anvisa aprovou a nova indicação da semaglutida justamente para reduzir a progressão da doença renal e o risco de morte cardiovascular em adultos com diabetes tipo 2 e doença renal crônica. Não se trata, portanto, de promessa futura, mas de uma ferramenta já disponível — desde que para o perfil certo de paciente, com diabetes e comprometimento dos rins, e sempre sob prescrição.

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O reconhecimento internacional veio na sequência. As novas diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC), elaboradas em parceria com a Associação Renal Europeia, fizeram algo inédito: reuniram coração e rim em um único documento, tratando-os como o que sempre foram, um sistema só.

Nele, a semaglutida é recomendada para pacientes com doença renal crônica, diabetes tipo 2 e presença de albumina na urina, justamente para reduzir a progressão do dano renal e os eventos cardiovasculares. Ao lado de outras classes de medicamentos, ela passou a integrar o que os especialistas chamam de pilares da proteção cardiorrenal.

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E há novidade ainda mais fresca. Um estudo publicado na revista Lancet Diabetes & Endocrinology reuniu os dados de três grandes pesquisas — SELECT, FLOW e SOUL — para examinar, em conjunto, o efeito da semaglutida sobre os rins. A análise reforça a ideia de que o benefício renal se estende a um espectro amplo de pacientes, incluindo pessoas com obesidade mesmo sem diabetes. A conclusão dos autores é direta: a semaglutida se firma como um dos pilares da saúde renal.

Convém, no entanto, manter os pés no chão. Nenhum remédio dispensa o essencial: controle do peso, boa alimentação, atividade física, sono, cuidado com a pressão e o açúcar no sangue. A semaglutida não cura a doença renal nem substitui o acompanhamento médico individualizado — ela tem indicações precisas, custo relevante e não serve a todos. Seu uso deve ser decidido caso a caso, por quem conhece a história completa do paciente.

Ainda assim, o recado que emerge desses estudos é animador e muda a forma de pensar. Proteger os rins deixou de ser uma tarefa isolada do nefrologista para se tornar parte de uma estratégia mais ampla, que enxerga o corpo como um todo interligado. Cuidar do peso é, também, cuidar dos rins.

 

Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

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