Cloroquina pode ser eficaz no tratamento de pacientes moderados

Um estudo preliminar realizado pelo Hospital Renmin da Universidade de Wuhan, na China mostrou que a hidroxicloroquina ajudou a acelerar a recuperação de um pequeno número de pacientes com sintomas moderados de coronavírus. De acordo com informações do jornal americano The New York Times, tosse, febre e pneumonia desapareceram mais rapidamente nesses pacientes em comparação com um grupo de comparação que não recebeu o medicamento.

O novo estudo, publicado na medRxiv, plataforma online que recebe artigos médicos antes de serem revisados e publicados em grandes periódicos científicos, avaliou 62 pacientes com idade média de 45 anos e sintomas moderados a infecção. Todos apresentavam tosse, febre e pneumonia diagnostica por tomografia. Os pacientes foram divididos em dois grupos: um recebeu o novo tratamento (grupo de intervenção) e o outro (grupo controle) apenas os cuidados usuais prestados aos pacientes com coronavírus.

O tratamento – com ou sem hidroxicloroquina – durou cinco dias. Os resultados mostraram que a tosse e a febre diminuíram um dia antes nos pacientes que receberam hidroxicloroquina. A pneumonia melhorou em 80% desses pacientes, contra 54,8% dos pacientes no grupo controle. Além disso, a doença se agravou em quatro pacientes do grupo controle e em nenhum do grupo que recebeu o medicamento. Dois pacientes tiveram efeitos colaterais leves causados pela hidroxicloroquina: um teve erupção cutânea e outro teve dor de cabeça.

As descobertas corroboram com estudos anteriores que sugerem a eficácia do tratamento no combate à doença. No entanto, os autores alertam que são necessárias mais pesquisas para esclarecer como ele poderia funcionar no tratamento da Covid-19 e determinar a melhor maneira de usá-lo.

Ainda não se sabe de que forma a hidroxicloroquina atua no corpo para melhorar a infecção por coronavírus. Existem duas hipóteses: ela pode impedir o vírus de invadir as células ou reduzir uma resposta exacerbada do sistema imunológico, razão pela qual ela é eficaz no tratamento de doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide. Além do próprio coronavírus, acredita-se que uma reação imune exagerada do organismo possa ser uma das causas do agravamento da doença.

Vale ressaltar que os pacientes desse estudo foram selecionados aleatoriamente para um dos grupos (intervenção ou controle), mas todos haviam sido pré-selecionados para excluir pessoas com problemas médicos que poderiam ser agravados pela hidroxicloroquina, como problemas cardíacos anormais, doenças oculares e problemas renais ou hepáticos.