Ciclo menstrual irregular pode reduzir tempo de vida, diz estudo

Ciclos menstruais irregulares podem estar associados à morte prematura. De acordo com um estudo publicado recentemente no BMJ, em comparação com mulheres com períodos regulares de duração média de 26 a 31 dias, aquelas com ciclos irregulares ou mais longos corriam um risco maior de morte precoce.

Os pesquisadores acompanharam 79.505 mulheres que participaram de um grande estudo de saúde de longo prazo. Todas relataram a duração e a regularidade de seus ciclos em diferentes períodos da vida – 14 a 17 anos, 18 a 22 anos e 29 a 46 anos. No início, nenhuma tinha histórico de doenças cardiovasculares, câncer ou diabetes.

Ao longo de 24 anos de acompanhamento, 1.975 participantes morreram antes dos 70 anos de idade, incluindo 894 de câncer e 172 de doenças cardiovasculares. Os resultados mostraram que aquelas com ciclos irregulares ou mais longos do que 31 dias apresentaram maior probabilidade de morrer precocemente, em comparação com as mulheres com períodos regulares de duração média de 26 a 31 dias.

Aquelas que tiveram períodos irregulares entre 18 e 22 anos tiveram um risco 37% maior de mortalidade precoce e aquelas com ciclos de pelo menos 40 dias tiveram um risco 34% maior. A associação permaneceu mesmo após serem considerados fatores como dieta, exercício físico, ansiedade, depressão e idade na menarca ou menopausa.

De acordo com os pesquisadores, a associação entre ciclos menstruais longos e irregulares e aumento do risco de morte prematura são provavelmente devido a interrupções hormonais. No entanto, vale ressaltar que o estudo não comprovou uma relação de causa e consequência e apenas fez uma observação.

Ciclos menstruais irregulares e longos são comuns entre mulheres em idade reprodutiva e têm sido associados a um risco maior de doenças crônicas, incluindo câncer de ovário, doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e problemas de saúde mental.

As descobertas sugerem que o ciclo menstrual de uma mulher deve ser considerado um importante sinal de saúde geral durante os anos de gravidez, disseram os pesquisadores em um comunicado à imprensa. Eles eram liderados por Jorge Chavarro, da Harvard T.H. Escola Chan de Saúde Pública em Boston.