Capital paulista deixa de exigir passaporte da vacina contra Covid

A prefeitura de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 16, que o passaporte da vacina, a comprovação do esquema vacinal completo contra a Covid-19, não será mais exigido para entrada em estabelecimentos da capital. A gestão municipal informou que a flexibilização leva em conta a alta cobertura vacinal e a queda no número de internações pela doença.

Outra mudança anunciada é que não será mais obrigatório usar máscaras em táxis e transportes por aplicativo, algo que vale tanto para os motoristas quanto para os passageiros. Os decretos foram publicadas na edição do último sábado, 14, do Diário Oficial do Município e já estão em vigor. A proteção continua sendo obrigatória no transporte público – ônibus, trem e metrô.

“A decisão leva em conta os mais de 31,2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas em todas as faixas etárias e grupos elegíveis, além da diminuição das internações hospitalares por causa da Covid-19. Atualmente, a taxa de ocupação é de 14% para enfermaria e 21% para as unidades de terapia intensiva (UTIs)”, informou, em nota, a prefeitura.

No fim do mês passado, a cidade do Rio de Janeiro também anunciou o fim do passaporte vacinal com base na situação epidemiológica estável.