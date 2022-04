Rio de Janeiro retira obrigatoriedade de passaporte vacinal contra Covid

Após reunião nesta segunda-feira, 25, o Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 recomendou o fim da exigência do passaporte da vacina no Rio de Janeiro. A orientação teve como base a situação epidemiológica no município, considerada favorável e estável.

Apesar da flexibilização, o comitê informou que a medida “pode ser alterada caso haja mudança neste cenário”. Desde o início do mês passado, a prefeitura intensificou a vacinação com doses de reforço para retirar a exigência do comprovante de imunização para entrada em locais como restaurantes e museus. A meta era manter a medida até a cidade alcançar 70% da população imunizada.

Na manhã desta segunda-feira, o CEEC (Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19) recomendou à @Saude_Rio a suspensão temporária da exigência do passaporte vacinal na capital. 💉👇🏾 — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) April 25, 2022

Os especialistas do grupo abordaram ainda a urgência do envio de novas doses da vacina da Pfizer pelo Ministério da Saúde. Eles recomendaram que a Secretaria Municipal da Saúde solicite “prazo e a garantia de entrega das remessas”. O comitê vai se reunir novamente em 16 de maio.

