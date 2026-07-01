Canetas emagrecedoras: conheça os programas e as promoções com até 50% de desconto

As canetas emagrecedoras transformaram o mercado farmacêutico brasileiro — e agora a disputa entre os laboratórios também chegou ao preço. Com a entrada de novos concorrentes e o avanço de versões nacionais da semaglutida, fabricantes passaram a investir em programas de fidelidade, descontos progressivos e combos para reduzir o custo do tratamento, que ainda pode ultrapassar milhares de reais por mês.

Dependendo do medicamento e das regras de cada programa, é possível obter descontos de até cerca de 50% sobre o preço cheio, além de condições especiais para as primeiras doses.

Vale lembrar, porém, que a guerra de preços pode ampliar acesso, mas não substitui a decisão clínica. Dose, indicação, contraindicações, efeitos adversos, histórico de saúde e risco de falsificação precisam entrar na conversa com o médico.

Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

Conheça abaixo os programas e as promoções com até 50% de desconto:

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Ozempic

No diabetes tipo 2, o Ozempic segue entre as marcas mais conhecidas de semaglutida. No Programa NovoDia, da Novo Nordisk, a caneta de 0,25 mg/0,5 mg aparece por R$ 975 no e-commerce e R$ 1.075 em lojas físicas. A apresentação de 1 mg sai por R$ 999 no e-commerce e R$ 1.099 em farmácias físicas, abaixo do preço sem desconto informado pelo programa, de R$ 1.314,38.

Mounjaro

O Mounjaro, da Eli Lilly, merece uma observação à parte porque pode ser usado tanto no diabetes tipo 2 quanto na obesidade. A Anvisa já havia registrado a tirzepatida para melhorar o controle glicêmico de adultos com diabetes tipo 2, associada a dieta e exercícios, e aprovou em 2025 a nova indicação para controle crônico do peso em adultos com obesidade ou sobrepeso com comorbidades.

Em seu programa de descontos, o Combo 1 de Mounjaro reúne uma caixa de 2,5 mg e uma caixa de 5 mg por R$ 1.125,00. O preço original das duas caixas separadas chegava a R$ 1.880,56 — uma economia de R$ 1.154,35 para quem está começando o tratamento e ainda não sabe como o corpo vai responder à medicação. A dispensação será única.

O Combo 2 oferecido cobre as doses intermediárias (7,5 mg e 10 mg), com opções de combinação entre as duas apresentações, por R$ 1.999,00, com economia de até R$ 1.600,00 em relação ao preço cheio pelas duas caixas. O paciente poderá adquirir ao longo dos meses.

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Wegovy

No tratamento da obesidade, o Wegovy também concentra uma estratégia de adesão. Pelo programa NovoDia, a dose de 1,7 mg aparece por R$ 1.499 em lojas físicas e R$ 1.399 no e-commerce; a de 2,4 mg, por R$ 1.849 em lojas físicas e R$ 1.749 no e-commerce.

Além disso, a Novo Nordisk anunciou um combo para Wegovy 2,4 mg: o paciente cadastrado compra três canetas pagando por duas, desde que tenha prescrição para três unidades. A condição foi comunicada inicialmente para maio de 2026 e depois citada pela empresa como válida somente até o fim de junho.

Poviztra

Em junho, a farmacêutica Eurofarma anunciou uma nova redução de preços do medicamento Poviztra, o ‘Wegovy brasileiro’, com valores iniciais de R$ 295 e descontos que chegam a 48% para continuidade do tratamento.

As condições de preço para a semaglutida biológica da Eurofarma, uma parceria com a ex-detentora da patente Novo Nordisk, são direcionadas para pessoas inscritas no programa de acompanhamento de pacientes chamado EuroCuida.

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Os menores preços serão praticados para o início do tratamento. Nos dois primeiros meses, com as dosagens de 0,25 mg e 0,5 mg, cada caixa sairá por R$ 295. A terceira caixa, de 1 mg, sairá por R$ 309 se comprada até 80 dias depois da primeira aquisição. O valor é 48% mais baixo do tabelado no lançamento do programa (R$ 599).

Para se ter uma ideia da diferença de preço: se a compra das caixas for feita de forma individual, mas sem o processo de adesão e comprometimento com o tratamento, as apresentações de 0,25 mg e 0,5 mg saem por R$ 445. Já a de 1 mg, custa R$ 490, mesmo dentro do EuroCuida.

Extensior

Também para diabetes tipo 2, a Eurofarma lançou o Extensior, semaglutida distribuída no Brasil dentro de uma parceria com a Novo Nordisk, que também teve os preços reduzidos.

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Para início do tratamento e dentro da compra para os primeiros três meses de tratamento, as caixas de 0,25 mg e de 0,5 mg continuam por R$ 399, mas a dosagem de 1 mg passou de R$ 599 para R$ 309.

Ozivy

Outra novidade é o Ozivy, da EMS, a semaglutida sintética nacional destinada ao controle do diabetes tipo 2. A empresa anunciou a chegada da caneta com proposta de preços mais acessíveis em maio de 2026: a partir de R$ 452 por caneta, com programa de adesão que reduzia o valor inicial para R$ 287 por mês nos três primeiros meses.