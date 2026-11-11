🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Saúde

Câncer: nova biópsia líquida 100% processada no Brasil tem lançamento anunciado

Realizada sem necessidade de envio para o exterior, método é capaz de identificar DNA de células tumorais 'escondidas no organismo'

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 19h14
GUERRA AO CÂNCER: Especialistas cobram investimentos em exames e terapias.
Teste permite intervenção precoce diante do reaparecimento do tumor e é mais indicado para pacientes diagnosticados com tumores sólidos, como colorretal, mama, bexiga e pulmão (Ilustração: Veja Saúde/VEJA)
Continua após publicidade
Câncer: nova biópsia líquida 100% processada no Brasil tem lançamento anunciado Priorize VEJA no Google

Uma nova tecnologia para identificação de células tumorais a partir do DNA em pacientes que já tiveram câncer será lançada no início do próximo ano pelo laboratório especializado em sequenciamento genômico Mendelics. O Ultra MRD, desenvolvido para realização de biópsia líquida, é capaz de identificar o retorno da doença antes do aparecimento de lesões em exames de imagem e será 100% processado em solo nacional, de modo que não será necessário enviar amostras para o exterior, barateando o custo.

O equipamento faz o teste de doença residual mínima por sequenciamento do genoma completo, que permite a detecção do DNA tumoral circulante ainda em proporções que seriam imperceptíveis. Ele foi apresentado a oncologistas no Congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), realizado na semana passada.

Segundo a empresa, é possível encontrar menos de dez moléculas de DNA do tumor em meio a um milhão de moléculas saudáveis no sangue com o dispositivo. É o método conhecido como biópsia líquida.

Siga

O investimento para a aquisição do aparelho e criação de uma infraestrutura de monitoramento genômico feito pela empresa para o seu parque tecnológico, localizado em São Paulo, foi de mais de R$ 15 milhões.

O preço do exame ainda não foi divulgado, mas, como será realizado no Brasil, a expectativa é de que seja mais barato do que os disponíveis no mercado, que podem custar R$ 7 000.

Continua após a publicidade

“Será possível realizar pacotes de até oito testagens pelo valor equivalente a apenas duas testagens
enviadas ao exterior”, estima o neurologista e doutor em genética pela Universidade de São Paulo (USP) David Schlesinger, CEO da Mendelics.

Como funciona a tecnologia

O Ultra MRD segue o princípio de fazer uma varredura em células com potencial para evoluir para tumores a partir de amostras de sangue dos pacientes que vivem com câncer.

“Quando uma pessoa passa por uma cirurgia ou quimioterapia para tratar um câncer, o objetivo é eliminar todas as células da doença. Porém, em muitos casos, algumas poucas células microscópicas podem continuar escondidas no organismo”, explica Schlesinger.

Continua após a publicidade

Ele completa: “O teste vasculha o sangue em busca de fragmentos específicos. Se encontrar, avisa com uma melhor janela de oportunidade de atuação que a doença ainda está presente ou tentando voltar, permitindo que o médico atue antes mesmo de o tumor crescer e virar uma massa visível nos exames de imagem.”

De acordo com Ariel Kann, oncologista e coordenador do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, médicos e pacientes podem se beneficiar com a tecnologia.

“Para o paciente, é um método pouco invasivo, porque só precisa de um exame de sangue e significa que o médico pode intervir de forma mais precoce. Para os médicos, é possível avaliar mutações específicas de cada câncer e o quanto que precisa tratar e se pode aumentar ou diminuir o tratamento, evitando o excesso de efeitos colaterais.”

Continua após a publicidade

Câncer colorretal, de mama e de pulmão

O exame é mais indicado para pacientes diagnosticados com tumores sólidos, como colorretal, mama, bexiga, ovário e pulmão, em qualquer fase do tratamento, porque pode ajudar não só a prever novas lesões, após a cirurgia ou quimioterapia, mas a direcionar as estratégias terapêuticas.

“Pode ser utilizado antes, durante e depois do tratamento com intenção curativa, como cirurgia ou quimioterapia. A presença dessas células tumorais pode indicar, por exemplo, que o tratamento
atual do paciente não está sendo tão eficiente quanto o esperado, e pode levar o médico a
mudar a abordagem”, diz Schlesinger.

Continua após a publicidade

É importante destacar que não se trata de um exame de rastreamento de tumores em caráter preventivo e que o teste não tem cobertura dos planos de saúde nem do Sistema Único de Saúde (SUS).

A biópsia líquida já é uma realidade no Brasil, no entanto, ainda existe a necessidade de envio das amostras para análise nos Estados Unidos.

Neste ano, o Einstein Hospital Israelita incorporou o Galleri, teste que identifica sinais específicos associados a mais de 50 tipos de câncer. Um estudo mostrou que, entre os cânceres detectados após um resultado positivo do Galleri, 71% foram diagnosticados nos estágios I a III.

Publicidade
TAGS:
Câncer
câncer colorretal
câncer de mama
Exame
Pulmão
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).