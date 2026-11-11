Câncer: nova biópsia líquida 100% processada no Brasil tem lançamento anunciado

Ler Resumo





O laboratório Mendelics lançará o Ultra MRD, uma biópsia líquida inovadora para identificar o retorno do câncer em pacientes que já tiveram a doença. Processada 100% em solo nacional, a tecnologia detecta células tumorais no DNA antes mesmo do aparecimento de lesões visíveis, tornando o tratamento mais precoce e acessível. Um avanço crucial na oncologia para tumores sólidos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma nova tecnologia para identificação de células tumorais a partir do DNA em pacientes que já tiveram câncer será lançada no início do próximo ano pelo laboratório especializado em sequenciamento genômico Mendelics. O Ultra MRD, desenvolvido para realização de biópsia líquida, é capaz de identificar o retorno da doença antes do aparecimento de lesões em exames de imagem e será 100% processado em solo nacional, de modo que não será necessário enviar amostras para o exterior, barateando o custo.

O equipamento faz o teste de doença residual mínima por sequenciamento do genoma completo, que permite a detecção do DNA tumoral circulante ainda em proporções que seriam imperceptíveis. Ele foi apresentado a oncologistas no Congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), realizado na semana passada.

Segundo a empresa, é possível encontrar menos de dez moléculas de DNA do tumor em meio a um milhão de moléculas saudáveis no sangue com o dispositivo. É o método conhecido como biópsia líquida.

O investimento para a aquisição do aparelho e criação de uma infraestrutura de monitoramento genômico feito pela empresa para o seu parque tecnológico, localizado em São Paulo, foi de mais de R$ 15 milhões.

O preço do exame ainda não foi divulgado, mas, como será realizado no Brasil, a expectativa é de que seja mais barato do que os disponíveis no mercado, que podem custar R$ 7 000.

Continua após a publicidade

“Será possível realizar pacotes de até oito testagens pelo valor equivalente a apenas duas testagens

enviadas ao exterior”, estima o neurologista e doutor em genética pela Universidade de São Paulo (USP) David Schlesinger, CEO da Mendelics.

Como funciona a tecnologia

O Ultra MRD segue o princípio de fazer uma varredura em células com potencial para evoluir para tumores a partir de amostras de sangue dos pacientes que vivem com câncer.

“Quando uma pessoa passa por uma cirurgia ou quimioterapia para tratar um câncer, o objetivo é eliminar todas as células da doença. Porém, em muitos casos, algumas poucas células microscópicas podem continuar escondidas no organismo”, explica Schlesinger.

Continua após a publicidade

Ele completa: “O teste vasculha o sangue em busca de fragmentos específicos. Se encontrar, avisa com uma melhor janela de oportunidade de atuação que a doença ainda está presente ou tentando voltar, permitindo que o médico atue antes mesmo de o tumor crescer e virar uma massa visível nos exames de imagem.”

De acordo com Ariel Kann, oncologista e coordenador do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, médicos e pacientes podem se beneficiar com a tecnologia.

“Para o paciente, é um método pouco invasivo, porque só precisa de um exame de sangue e significa que o médico pode intervir de forma mais precoce. Para os médicos, é possível avaliar mutações específicas de cada câncer e o quanto que precisa tratar e se pode aumentar ou diminuir o tratamento, evitando o excesso de efeitos colaterais.”

Continua após a publicidade

Câncer colorretal, de mama e de pulmão

O exame é mais indicado para pacientes diagnosticados com tumores sólidos, como colorretal, mama, bexiga, ovário e pulmão, em qualquer fase do tratamento, porque pode ajudar não só a prever novas lesões, após a cirurgia ou quimioterapia, mas a direcionar as estratégias terapêuticas.

“Pode ser utilizado antes, durante e depois do tratamento com intenção curativa, como cirurgia ou quimioterapia. A presença dessas células tumorais pode indicar, por exemplo, que o tratamento

atual do paciente não está sendo tão eficiente quanto o esperado, e pode levar o médico a

mudar a abordagem”, diz Schlesinger.

Continua após a publicidade

É importante destacar que não se trata de um exame de rastreamento de tumores em caráter preventivo e que o teste não tem cobertura dos planos de saúde nem do Sistema Único de Saúde (SUS).

A biópsia líquida já é uma realidade no Brasil, no entanto, ainda existe a necessidade de envio das amostras para análise nos Estados Unidos.

Neste ano, o Einstein Hospital Israelita incorporou o Galleri, teste que identifica sinais específicos associados a mais de 50 tipos de câncer. Um estudo mostrou que, entre os cânceres detectados após um resultado positivo do Galleri, 71% foram diagnosticados nos estágios I a III.