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Saúde

Teste de sangue que detecta sinal associado a mais de 50 tipos de câncer chega ao Brasil

Exame incorporado pelo Einstein Hospital Israelita é considerado um complemento aos métodos tradicionais de rastreamento de câncer; entenda como ele funciona

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 09h29 | Atualizado em 9 out 2026, 12h42
Mãos com luvas azuis seguram um conta-gotas com líquido vermelho sobre uma lâmina de microscópio, enquanto uma gota cai. Um microscópio prateado e preto está à direita, com a lente ANTI FUNGUS visível
GALLERI: Considerado o primeiro teste de detecção precoce multicâncer disponível no Brasil, o exame é uma ferramenta complementar de rastreamento, mas não confirma, por si só, o diagnóstico da doença (Reprodução/Getty Images)
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Um teste que detecta sinais específicos associados a mais de 50 tipos de câncer foi incorporado pelo Einstein Hospital Israelita. Batizado de “Galleri”, o exame é realizado por meio de uma coleta de sangue e pode ser indicado para pessoas assintomáticas com 50 anos ou mais, como complemento aos métodos tradicionais de rastreamento, entre eles a mamografia e a colonoscopia.

O exame é considerado o primeiro teste de detecção precoce multicâncer disponível no Brasil, mas não confirma, por si só, o diagnóstico da doença.

A indicação do teste deve ser feita por um profissional de saúde, que também interpreta os resultados à luz do histórico médico, dos sinais clínicos e dos sintomas do paciente. Ele não é indicado para mulheres grávidas e pacientes em tratamento ativo contra o câncer.

O teste foi desenvolvido pela norte-americana Grail e está sendo oferecido pela Gênesis Genomics, joint venture do Einstein com o Grupo Fleury.

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Em comunicado, o Einstein afirmou que o hospital desenvolveu um protocolo clínico para a adoção do exame, a fim de garantir uma jornada assistencial estruturada, baseada em evidências científicas e no acompanhamento a longo prazo dos pacientes.

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Como funciona o exame

Enquanto os testes genéticos hereditários avaliam a predisposição herdada ou risco futuro de desenvolver câncer, o teste de detecção precoce multicâncer busca alterações moleculares presentes no organismo no momento da coleta de sangue.

Ele analisa fragmentos de DNA livre circulante e padrões de metilação, considerados marcadores químicos naturais que podem ajudar a indicar a presença e a provável origem de células cancerígenas.

Segundo informações disponíveis no site do exame, se o resultado for “Sinal de Câncer Detectado”, o paciente deverá ser encaminhado para realizar exames já estabelecidos para confirmar o diagnóstico da doença, como os exames de imagem.

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Além disso, um resultado de “Sinal de Câncer Não Detectado” não descarta completamente a presença da doença. Nesses casos, o acompanhamento clínico de rotina deve continuar.

Resultados falso-positivos (sinal de câncer detectado quando não há câncer) e falso-negativos (sinal de câncer não detectado quando há câncer) também podem ocorrer.

“Hoje, o rastreamento de rotina é recomendado para apenas cinco tipos de câncer: mama, colo do útero, colorretal, pulmão e próstata. O Galleri não deve substituir esses exames, mas ser utilizado em conjunto com as estratégias existentes de rastreamento do câncer”, explica Fernando Moura, oncologista e gerente médico do Centro de Multiômica do Einstein, em comunicado.

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O uso do teste na prática clínica é respaldado por três estudos internacionais de grande porte.

Um deles, batizado de “Pathfinder”, foi publicado no periódico científico The Lancet em 2023. A pesquisa avaliou 6.662 adultos com 50 anos ou mais, sem sintomas sugestivos de câncer, atendidos em ambiente ambulatorial nos Estados Unidos.

O estudo foi o primeiro a demonstrar a viabilidade do teste na prática clínica, incluindo sua capacidade de detectar sinais associados a cânceres para os quais não há recomendação de rastreamento de rotina, como os de pâncreas, fígado e ovário.

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O “Pathfinder 2” incluiu 35.878 participantes nos Estados Unidos e no Canadá, e constatou que a adição do Galleri aos exames de rastreamento recomendados aumentou em 6,5 vezes o número de cânceres recém-detectados.

O estudo relatou especificidade de 99,6%, taxa de falso-positivo inferior a 0,4% e acurácia de 91,3% na previsão da provável origem do sinal de câncer. Entre os cânceres detectados após um resultado positivo do Galleri, 71% foram diagnosticados nos estágios I a III.

Um ensaio randomizado e controlado NHS-Galleri também incluiu mais de 140 mil participantes no Reino Unido.

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Nesse caso, o estudo não conseguiu encontrar uma redução estatisticamente significativa na incidência combinada de cânceres nos estágios III e IV, mas análises secundárias e exploratórias identificaram um aumento da detecção de cânceres nos estágios I e II, a redução de cânceres em estágio IV e a diminuição de apresentações de emergência relacionadas ao câncer.

Os resultados do PATHFINDER 2 e do NHS-Galleri foram publicados em setembro de 2026 na Nature Medicine e no New England Journal of Medicine, respectivamente.

 

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