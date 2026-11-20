Ler Resumo





A inédita diretriz brasileira sobre câncer de próstata atualiza protocolos de rastreamento e opções terapêuticas, destacando a vigilância ativa em casos de baixo risco para evitar efeitos adversos severos. Saiba quando iniciar os exames e quais são os tratamentos mais modernos disponíveis.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A nova diretriz brasileira direcionada para o câncer de próstata, lançada nesta semana, traz os caminhos que podem ser adotados por médicos e compreendidos pelos pacientes quando a doença é diagnosticada. Da vigilância ativa a tratamentos mais sofisticados, um deles liberado neste ano pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), o documento aborda estratégias para debelar o tumor que atinge cerca de 78 000 pessoas por ano e mata mais de 50 homens por dia.

Um dos pontos abordados pela diretriz é a conduta diante de lesões de baixo risco, que não necessitam de cirurgia de forma imediata, porque apresentam crescimento lento (os tumores indolentes).

Nesses casos, o paciente passa a ser acompanhado em vigilância ativa, com exames periódicos de Antígeno Prostático Específico, mais conhecido como PSA, toque retal, ressonância e biópsia.

De acordo com o documento, a abordagem, oferecida tanto no Sistema Único de Saúde (SUS) quanto na rede privada, evita ou adia os eventos adversos do tratamento definitivo contra a doença, como incontinência urinária e disfunção erétil, e preserva a qualidade de vida do paciente.

“Hoje contamos com protocolos que nos permitem desde acompanhar com segurança tumores de baixo risco através da vigilância ativa, até indicar terapias personalizadas e de alta precisão para casos avançados”, diz Roni de Carvalho Fernandes, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

Continua após a publicidade

Em relação aos tratamentos mais inovadores, é citada a terapia focal, que utiliza o HIFU (Ultrassom Focado de Alta Intensidade) e a crioterapia, aprovada pelo CFM em resolução publicada em maio deste ano. A indicação é para casos de tumor localizado e restrito a um dos lados da próstata e está disponível apenas na rede particular.

O documento também cita medicamentos para casos avançados que estão disponíveis, no momento, somente na saúde suplementar, mas com substitutos oferecidos pelo SUS, caso da abiraterona, indicada para o câncer de próstata localizado de alto risco e o localmente avançado.

“Além de orientar a prática médica, a diretriz oferece base técnica para que os gestores avaliem a incorporação de tecnologias que já demonstraram mudar desfechos, como o PET-PSMA e a intensificação do tratamento hormonal na doença de alto risco. E nada disso substitui o primeiro passo: o homem precisa procurar avaliação médica”, afirma Bárbara Melão, supervisora da Disciplina de Câncer de Próstata da SBU.

Continua após a publicidade

A diretriz é assinada pela Sociedade Brasileira de Urologia e pelas sociedades brasileiras de Oncologia Clínica (SBOC), Radioterapia (SBRT), Patologia (SBP), Medicina Nuclear e Imagem Molecular (SBMN), Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) e Instituto Oncoguia, entidade de apoio ao paciente.

Rastreamento do câncer de próstata

O tumor de próstata, a glândula que produz o sêmen, não desencadeia sintomas em sua fase inicial. Por isso, a importância do rastreamento, que deve ser feito a partir dos 50 anos. A indicação é diferente para grupos considerados de risco, de acordo com a diretriz.

Homens com histórico familiar e negros: avaliação deve começar aos 45 anos

avaliação deve começar aos 45 anos Homens com mutações genéticas associadas ao câncer de próstata (incluindo BRCA): a partir dos 40 anos

Exames para detecção do câncer de próstata

A dosagem do PSA continua sendo o exame mais indicado para a detecção precoce do tumor e o índice de corte é de 3 ng/mL. Nos pacientes que fazem uso de finasterida e dutasterida, deve ser feito um cálculo de ajuste, considerando que essas medicações reduzem os níveis de PSA em 50%, segundo o documento.

Continua após a publicidade

Na investigação adicional, a indicação é incluir a ressonância magnética antes da realização da biópsia, porque o exame de imagem é capaz de reduzir em 66% a necessidade de procedimentos invasivos considerados desnecessários sem perder a eficácia na identificação das lesões.

Em localidades sem fácil acesso a equipamentos de ressonância magnética, a recomendação é adotar o toque retal, exame rápido e praticamente indolor que complementa o PSA.

Sintomas do câncer de próstata

Continua após a publicidade

Normalmente, a doença dá sinais quando está em fase avançada e os pacientes podem apresentar:

Sangue na urina ou no sêmen

Aumento da frequência urinária

Jato urinário fraco ou interrompido

Disfunção erétil

Dores nos ossos