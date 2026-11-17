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O Brasil lança sua primeira diretriz nacional para o rastreio e tratamento do câncer de próstata, um esforço crucial diante do fato de que mais da metade dos diagnósticos ocorrem em estágios avançados. O documento, focado na realidade do SUS e da rede privada, visa garantir o tratamento ideal e aumentar as chances de cura, com ênfase na detecção precoce.

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Mais da metade dos pacientes brasileiros recebe o diagnóstico de câncer de próstata quando o estágio já está avançado (3 e 4), fator que reduz a possibilidade de tratamentos menos invasivos e a cura. É neste cenário que sociedades médicas se reuniram e lançam nesta terça-feira, a primeira diretriz do país com orientações sobre rastreio e tratamento do segundo principal tumor a afetar a população masculina.

Embora tenha como referência guias estruturados por entidades internacionais, o documento é focado na realidade do Brasil e traz um olhar sobre investigação tanto na rede privada quanto no Sistema Único de Saúde (SUS), de modo que considera peculiaridades dos sistemas para garantir que os pacientes não fiquem sem o diagnóstico nas fase iniciais.

“Nosso objetivo central ao elaborar essas diretrizes é garantir que o paciente receba o tratamento certo, no momento ideal, aumentando as chances de cura e preservando sua qualidade de vida”, diz, em comunicado, Roni de Carvalho Fernandes, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

O tumor de próstata, a glândula que produz o sêmen, não desencadeia sintomas em sua fase inicial. Por isso, a importância do rastreamento, que deve ser feito a partir dos 50 anos. A indicação é diferente para grupos considerados de risco.

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Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), são estimados 77.920 novos casos de câncer de próstata no país para cada ano do triênio 2026-2028. Dados do Painel de Monitoramento de Mortalidade do Ministério da Saúde apontam que o tumor mata mais de 50 homens por dia (18.469 em 2025).

Exames para detecção do câncer de próstata

A dosagem do Antígeno Prostático Específico, mais conhecido como PSA, continua sendo o exame mais indicado para a detecção precoce do tumor e o índice de corte é de 3 ng/mL. Nos pacientes que fazem uso de finasterida e dutasterida, deve ser feito um cálculo de ajuste, considerando que essas medicações reduzem os níveis de PSA em 50%, segundo o documento.

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Na investigação adicional, a indicação é incluir a ressonância magnética antes da realização da biópsia, porque o exame de imagem é capaz de reduzir em 66% a necessidade de procedimentos invasivos considerados desnecessários sem perder a eficácia na identificação das lesões.

Ciente da realidade do Brasil, com localidades sem fácil acesso a equipamentos de ressonância magnética, a diretriz destaca a importância do toque retal.

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“O toque retal é um exame simples, rápido, que dura poucos segundos e, em geral, é indolor. Quando realizado por um especialista, pode fornecer informações clínicas importantes sobre a próstata, complementando a avaliação do PSA e de outros exames, quando indicados”, afirma Karin Anzolch, diretora de comunicação e secretária-geral da SBU.

O objetivo é evitar a doença em fase avançada, que leva a sintomas como:

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Presença de sangue na urina ou no sêmen

Aumento da frequência urinária

Jato urinário fraco ou interrompido

Disfunção erétil

Dores nos ossos

Saúde cardiovascular

A diretriz recomenda que os pacientes com câncer de próstata sejam avaliados antes do início do tratamento e permaneçam com a pressão arterial e os perfis glicêmico e lipídico em monitoramento. Isso porque os tratamentos hormonais administrados podem alterar o perfil metabólico e aumentar o risco cardiovascular.

Além disso, os pacientes devem ser orientados a ter hábitos saudáveis, como a prática de atividades físicas.

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A diretriz é assinada pela Sociedade Brasileira de Urologia e as sociedades brasileiras de Oncologia Clínica (SBOC), Radioterapia (SBRT), Patologia (SBP), Medicina Nuclear e Imagem Molecular (SBMN), Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) e Instituto Oncoguia, entidade de apoio ao paciente.