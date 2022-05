Butantan e Anvisa têm nova reunião sobre CoronaVac para 3 a 5 anos

Exigência feita na última reunião entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Butantan para inclusão da faixa de 3 a 5 anos na bula da CoronaVac, os dados atualizados de efetividade da imunização do público pediátrico no Chile foram apresentados nesta quarta-feira, 25, em novo encontro entre as instituições.

Segundo a agência, os dados apresentados na reunião desta quarta “ainda serão submetidos formalmente para que a Anvisa dê seguimento à avaliação do pedido”.

No último dia 10, o Butantan entregou um pacote de informações sobre a imunização do público pediátrico, como estudos de segurança e efetividade. Esses dados tinham sido exigidos em abril, quando a Anvisa negou a solicitação, alegando que as informações apresentadas eram insuficientes para a conclusão do processo.

A solicitação para ampliação da faixa etária elegível para receber o imunizante foi feita pelo Instituto Butantan em 11 de março. Desde então, agência e instituto têm se reunido para debater o pedido e para a entrega de documentações pendentes.

A CoronaVac, vacina do instituto em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, recebeu autorização da agência para ser aplicada no público com mais de seis anos e que não é imunocomprometido em janeiro deste ano.

