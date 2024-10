Brasileiros estão entre as populações que menos caminham, diz pesquisa

Com o advento dos rastreadores de atividade física e a popularização dos smartwatches, a contagem de passos se tornou parte da rotina de muitas pessoas. E o famoso número de 10.000 passos diários é frequentemente citado como a meta ideal para manter-se saudável. No entanto, uma nova pesquisa global, realizada pela rede de academias inglesa PureGym, revelou que essa meta pode ser mais desafiadora do que parece – sobretudo para os brasileiros.

Ao analisar dados de milhares de pessoas por meio de dispositivos eletrônicos, os analistas descobriram que a média global de passos por dia é de apenas 5.833.

O Brasil, por sua vez, registra uma média de 4.057 passos por dia, aproximadamente 30% abaixo da média mundial. Nações como Índia e África do Sul também registraram números abaixo da média, com menos de 5.000 passos diários.

Segundo especialistas, essa variação entre os países pode ser atribuída a uma série de fatores, incluindo o clima, a infraestrutura urbana e o estilo de vida. No Brasil, por exemplo, a alta dependência do uso de carros e a falta de áreas seguras e acessíveis para caminhadas podem ser algumas das razões para os baixos índices de atividade física diária.

As nações que mais caminham

Entre os países que se destacam no número de passos diários, a Dinamarca ocupa o topo da lista, com seus cidadãos atingindo em média 6.633 passos por dia. O estilo de vida dinamarquês, que valoriza o bem-estar e a proximidade com a natureza, parece contribuir para essa estatística. Com cidades planejadas para facilitar a mobilidade a pé, como Copenhague, o incentivo ao caminhar é visível.

A lista dos países que caminham acima da média global inclui Polônia, Suécia e Países Baixos, todos com mais de 6.400 passos diários. No Japão e na Austrália, os passos diários também são significativos, com 5.996 e 6.179, respectivamente. Essas nações são conhecidas por suas elevadas expectativas de vida, o que sugere uma possível relação entre caminhar mais e viver mais.

Dinamarca – 6.633 passos (+13,71% em relação à média global) Polônia – 6.504 passos (+11,50% em relação à média global) Suécia – 6.461 passos (+10,76% em relação à média global) Países Baixos – 6.436 passos (+10,32% em relação à média global) Suíça – 6.364 passos (+9,09% em relação à média global) Austrália – 6.179 passos (+5,92% em relação à média global) Bélgica – 6.147 passos (+5,37% em relação à média global) Finlândia – 5.999 passos (+2,83% em relação à média global) Japão – 5.996 passos (+2,78% em relação à média global) Espanha – 5.968 passos (+2,30% em relação à média global)

A meta de 10.000 passos é realista?

Embora a meta de 10.000 passos seja amplamente divulgada, os especialistas alertam que ela pode não ser adequada para todos. Claire Phippen, treinadora da PureGym, destaca que “essa meta se tornou popular nos últimos anos, mas é importante lembrar que ela não é uma solução universal“. Ela explica que o mais importante é que as pessoas se mantenham ativas dentro de suas possibilidades.

