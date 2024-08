Exercício no trabalho: 15 minutos por dia melhoram saúde, diz estudo

Incorporar hábitos saudáveis no dia a dia pode ser mais simples do que parece. A Universidade do Sul da Austrália, por meio de um estudo recente, comprovou que dedicar apenas 15 minutos diários à prática de exercícios físicos no ambiente de trabalho pode trazer mudanças significativas na saúde e no bem-estar. O estudo avaliou o impacto do “15 Minute Challenge” (Desafio de 15 minutos), um programa gamificado que incentiva funcionários a praticarem atividade física de curta duração durante o expediente.

O programa se destaca por sua abordagem inovadora: em vez de exigir longos períodos para a prática de exercícios, ele propõe sessões curtas de 15 minutos. Essas atividades podem ser realizadas em intervalos durante o dia de trabalho, facilitando a incorporação do exercício físico na rotina dos funcionários. A gamificação, que aplica elementos de jogos para engajar os participantes, é um aspecto crucial do “15 Minute Challenge”. Com desafios, pontuações e rankings, o programa transforma o exercício em uma atividade mais envolvente e divertida, o que contribui para maior adesão e continuidade.

Resultados expressivos: adesão e benefícios

O impacto do programa é notável. Dos mais de 11.500 participantes, 95% conseguiram atingir ou até superar as diretrizes recomendadas pelo Departamento de Saúde da Austrália e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de realizar pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 minutos de atividade intensa, além de exercícios de fortalecimento muscular.

Os benefícios observados vão além do aumento da aptidão física. Os participantes relataram melhorias significativas na qualidade do sono, o que contribui para um melhor estado geral de saúde. Além disso, houve um aumento nos níveis de energia e uma redução no estresse, fatores que têm impacto direto na produtividade e na satisfação no ambiente de trabalho. A melhora do humor também foi um ponto destacado, o que pode influenciar positivamente as relações interpessoais e o ambiente corporativo.

A importância de hábitos saudáveis no ambiente de trabalho

Para as empresas, adotar programas como o “15 Minute Challenge” pode representar uma estratégia eficaz para promover um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. A implementação de iniciativas simples e acessíveis pode ser um diferencial importante para a retenção de talentos e a melhoria do clima organizacional.

Com a crescente (e necessária!) preocupação com o bem-estar dos funcionários, especialmente em um cenário pós-pandemia, a adoção de programas que incentivem a atividade física e a saúde mental está se tornando cada vez mais relevante. O sedentarismo, um dos grandes desafios da saúde moderna, pode ser combatido com abordagens práticas e inovadoras, como a do “15 Minute Challenge”.

Além disso, a gamificação e a curta duração das sessões tornam o programa uma opção viável para quem enfrenta a falta de tempo como um obstáculo para a prática de exercícios. Essa abordagem inclusiva e envolvente pode ser o caminho para transformar a rotina de trabalho e promover um estilo de vida mais ativo e saudável para todos.