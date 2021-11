Brasil bate recorde de mortes em 2020 com Covid-19

Dados divulgados nesta quinta-feira, 18, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que as mortes provocadas pela Covid-19 fizeram o Brasil bater o recorde de registros de óbitos em 2020. Ao todo, foram contabilizadas 1.513.575 mortes, cerca de 200 mil a mais que em 2019, com alta de 14,9%, segundo as Estatísticas do Registro Civil, realizada pelo órgão federal. O relatório também mostra os impactos do aumento de óbitos em todas as regiões do país, com o pior índice registrado no Norte.

De acordo com o levantamento, o Amazonas registrou um crescimento de 32% no número de mortes o ano passado, seguido pelo Pará (28%) e Mato Grosso (27%). “O aumento substantivo observado em 2020 está concentrado entre as pessoas com 60 anos ou mais de idade. Para as idades abaixo de 20 anos, observou-se redução dos óbitos entre 2019 e 2020”, relata o IBGE, que confirma a tendência de que as pessoas estão morrendo mais velhas nos últimos anos. Em 2020, 61,6% das mortes foram registradas entre pessoas maiores de 65 anos e 2% eram de crianças de até 5 anos. Na década de 1980, esses índices eram de 33% e 28,2%, respectivamente, e em 2000, de 48,8% e 6,9%. O ano passado também registrou um impacto maior entre os homens, com aumento de 16,7%. Entre as mulheres, o aumento foi de 12,7%.

Já as mortes entre bebês e crianças menores de idade caiu 13,9% entre 2019 e 2020. “Esse fato pode estar relacionado tanto à diminuição dos níveis de mortalidade nessa faixa etária quanto ao menor número de filhos nascidos no último ano”, diz o órgão. “Para os óbitos das crianças entre 1 e 4 anos de idade as reduções foram ainda mais significativas de 23,7%.” Dos óbitos entre todas as idades no Brasil, 90,8% foram registradas como causas naturais, 6,6% por causas externas, incluindo homicídios, suicídios, acidentes de trânsito, afogamentos, etc e 2,6% de causa ignorada.