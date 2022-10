Bebê recebe primeiro transplante de intestino de um falecido

Atualizado em 11 out 2022, 19h06 - Publicado em 11 out 2022, 18h51

Por Diego Alejandro Atualizado em 11 out 2022, 19h06 - Publicado em 11 out 2022, 18h51

A pequena Emma tinha apenas treze meses de vida quando se tornou a primeira pessoa no mundo a receber um transplante de intestino a partir de um doador falecido, segundo um comunicado do Hospital Universitario La Paz, em Madri, na Espanha, divulgado nesta terça-feira 11.

Recém-nascida, com um mês de vida, a menina foi diagnosticada com insuficiência intestinal, e sua saúde deteriorou-se rapidamente até receber o transplante multivisceral a partir da doação de um paciente com assistolia, quando há ausência total de atividade elétrica ventricular, ou seja, não há frequência cardíaca.

O transplante feito em Emma é uma técnica rara, que consiste na retirada de órgãos de uma pessoa morta, preservados artificialmente, mesmo sem sangue oxigenado. A maioria dos órgãos transplantados provém de doadores que sofreram morte cerebral e que continuam com os batimentos cardíacos, mantendo assim os órgãos intactos.

No entanto, desde o desenvolvimento das doações de assistolia, a popularidade da técnica cresceu e pode passar a representar cerca de um terço de todas as doações na Espanha, que é líder global de transplantes por milhão de habitantes, segundo dados do Ministério da Saúde do país.

Além do intestino, Emma, que atualmente tem 17 meses, também recebeu um novo fígado, estômago, baço e pâncreas. “A boa notícia é que a vida continua, e que Emma é muito corajosa. A cada dia, ela que quer continuar vivendo”, disse sua mãe à imprensa espanhola.

👨‍👩‍👦 Conocer a Emma y a sus padres es la mejor forma de ver el efecto transformador del #trasplante y anima a toda la @ONT_esp a seguir trabajando.

👶🏼Es la primera receptora de un trasplante multivisceral en asistolia en el MUNDO

👏Felicidades al equipo de La Paz#GraciasDonantes pic.twitter.com/jnNF2t6jvw — Organización Nacional de Trasplantes (@ONT_esp) October 11, 2022

Continua após a publicidade