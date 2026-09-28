Aumentar o tempo de sono em que sonhamos é associado à redução do risco de 83 doenças

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Um novo estudo chinês, analisando dados de quase 100 mil britânicos, revela a surpreendente potência do sono REM e do sono profundo na prevenção de diversas doenças. Além de reforçar a importância de dormir entre 6 e 8 horas, a pesquisa aponta como as fases do sono são cruciais para a saúde física e mental.

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A ciência já demonstrou que respeitar o sono, dormindo entre 6 e 8 horas por noite, é um santo remédio. Mas está dando um novo passo ao examinar até que ponto os estágios do ciclo do sono se relacionam com a nossa saúde física e mental.

Ora, ao longo da noite, vagamos por períodos diferentes, da fase REM, aquela em que sonhamos, à do sono profundo – e todas são importantes para a reparação de nosso maquinário celular.

Agora, um estudo realizado por pesquisadores chineses em cima de dados da população britânica não só endossa que ambas as fases são essenciais à prevenção de doenças como mostra a potência do sono REM na redução de risco de mais de 80 enfermidades – de insuficiência cardíaca a Alzheimer.

Os cientistas se debruçaram sobre informações de saúde de 95 559 cidadãos mantidas pelo UK Biobank, no Reino Unido. Essas pessoas usaram, durante sete dias e noites seguidos, dispositivos no pulso que permitem inferir as condições de sono e em que estágio o indivíduo se encontra.

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Os participantes foram monitorados por quase nove anos e seu estado de saúde foi avaliado tendo em vista o diagnóstico de mais de mil doenças.

A equipe chinesa descobriu, assim, que uma maior quantidade de sono REM está ligada a uma menor probabilidade de desenvolver ao longo do tempo 83 condições, com destaque para Parkinson, demência e insuficiência cardíaca.

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O sono REM (de rapid eye movement, referência aos movimentos oculares típicos dessa fase) é justamente o momento da noite em que sonhamos.

O maior tempo de sono profundo também foi associado a menos desfechos negativos – queda na propensão a diabetes tipo 2 e depressão, por exemplo.

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A duração total do sono manteve uma correlação com a ocorrência de problemas. O menor risco foi observado entre aqueles que dormiam entre 6 e 8 horas por noite. Abaixo disso se acentuava o perigo de mazelas físicas e mentais.

“Os resultados fornecem evidências adicionais que corroboram a importância do sono como fator de proteção à saúde em adultos de meia-idade e idosos”, cravaram os autores da pesquisa.

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Também corroboram que as estratégias de higiene do sono (manter distância de telas antes de dormir, deixar o ambiente menos luminoso e barulhento, adotar horários para se deitar e levantar…) são extremamente valiosas para a qualidade de vida.