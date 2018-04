Anvisa proíbe venda de lentes de contato coloridas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda e uso das Lentes de Contato Coloridas Nipon Cosplay em todo o país.

As lentes eram vendidas pela internet pela empresa Karine Soares Silva Cosplay – ME ( Nipon Cosplay), para uso estético e para composição de fantasias, principalmente entre os chamados cosplayers, jovens fantasiados como personagens de jogos eletrônicos ou de mangás japoneses. A proibição foi publicada na última quinta-feira, 19, no Diário Oficial da União (DOU).

A Anvisa determinou a proibição após a comprovação de que os produtos eram divulgados e comercializados sem cadastro ou registro. Ainda de acordo com a agência reguladora, a empresa também não tinha autorização de funcionamento.

O produto, com duração de 1 ano, segue à venda, no entanto — até o fechamento da nota, terça-feira 24 — no site da empresa por R$ 90 reais.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e Refratometria, há pelo menos 17 empresas com registro de fabricação de lentes de contato coloridas no Brasil.

Especialistas advertem que qualquer lente de contato — inclusive as estéticas para mudar a cor dos olhos — só deve ser usadas após avaliação médica. Lentes mal adaptadas podem causar cicatriz e úlcera na córnea.