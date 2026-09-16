Anvisa proíbe venda de bebida proteica irregular que alegava ser ‘zero lactose’; veja marca
Medida foi motivada por uma série de irregularidades, como falta de notificação como suplemento alimentar e uso de ingrediente sem demonstração de segurança
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda do produto NotShake Protein, fabricado pela empresa NotCo Brasil Distribuição e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. A medida, publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 16, também determina o recolhimento de todos os lotes do produto.
Segundo a agência, os itens não são notificados junto ao órgão como suplementos alimentares. Além disso, o documento aponta que o produto faz uso de “suco concentrado de repolho sem demonstração de atendimento aos requisitos de segurança aplicáveis a suplementos alimentares”.
Outra irregularidade encontrada é que houve uma recategorização inadequada dos produtos como alimentos à base de proteínas vegetais, apesar de as bebidas terem, segundo a Anvisa, finalidade de suplementação de proteínas, vitaminas, minerais e fibras.
Os estudos apresentados pela fabricante para demonstrar a manutenção das características dos produtos durante todo o prazo de validade também foram considerados “insuficientes” pelo órgão. A agência aponta ainda inadequação da alegação “zero lactose”.
A medida proibiu a fabricação, a venda, a distribuição, a propaganda e o uso dos produtos. Veja abaixo os itens atingidos:
- NotShake Protein Morango com Tâmara;
- NotShake Protein Baunilha com Coco;
- NotShake Protein Chocolate;
- NotShake Protein Café Caramelo.
Recomendações ao comprar um suplemento alimentar
A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:
- Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você
- Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis
- Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados
- Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações