Anvisa proíbe venda de bebida proteica irregular que alegava ser ‘zero lactose’; veja marca

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda do produto NotShake Protein, fabricado pela empresa NotCo Brasil Distribuição e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. A medida, publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 16, também determina o recolhimento de todos os lotes do produto.

Segundo a agência, os itens não são notificados junto ao órgão como suplementos alimentares. Além disso, o documento aponta que o produto faz uso de “suco concentrado de repolho sem demonstração de atendimento aos requisitos de segurança aplicáveis a suplementos alimentares”.

Outra irregularidade encontrada é que houve uma recategorização inadequada dos produtos como alimentos à base de proteínas vegetais, apesar de as bebidas terem, segundo a Anvisa, finalidade de suplementação de proteínas, vitaminas, minerais e fibras.

Os estudos apresentados pela fabricante para demonstrar a manutenção das características dos produtos durante todo o prazo de validade também foram considerados “insuficientes” pelo órgão. A agência aponta ainda inadequação da alegação “zero lactose”.

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A medida proibiu a fabricação, a venda, a distribuição, a propaganda e o uso dos produtos. Veja abaixo os itens atingidos:

NotShake Protein Morango com Tâmara;

NotShake Protein Baunilha com Coco;

NotShake Protein Chocolate;

NotShake Protein Café Caramelo.

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Recomendações ao comprar um suplemento alimentar

A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:

Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você

ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis

adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados

consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações