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Saúde

Anvisa proíbe venda de bebida proteica irregular que alegava ser ‘zero lactose’; veja marca

Medida foi motivada por uma série de irregularidades, como falta de notificação como suplemento alimentar e uso de ingrediente sem demonstração de segurança

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 09h10 | Atualizado em 16 set 2026, 10h00
Caixa de Not Shake Protein sabor chocolate, com tampa branca e topo marrom. A embalagem branca exibe respingos de chocolate e informações nutricionais: 16g de proteínas, 0g de carboidratos, sem açúcar adicionado, zero lactose, nova receita, 250ml, alimento à base de proteínas vegetais
Bebida irregular: Anvisa proíbe venda do produto NotShake Protein, fabricado pela empresa NotCo Brasil Distribuição e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda (Reprodução/Reprodução)
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda do produto NotShake Protein, fabricado pela empresa NotCo Brasil Distribuição e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. A medida, publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 16, também determina o recolhimento de todos os lotes do produto.

Segundo a agência, os itens não são notificados junto ao órgão como suplementos alimentares. Além disso, o documento aponta que o produto faz uso de “suco concentrado de repolho sem demonstração de atendimento aos requisitos de segurança aplicáveis a suplementos alimentares”.

Outra irregularidade encontrada é que houve uma recategorização inadequada dos produtos como alimentos à base de proteínas vegetais, apesar de as bebidas terem, segundo a Anvisa, finalidade de suplementação de proteínas, vitaminas, minerais e fibras.

Os estudos apresentados pela fabricante para demonstrar a manutenção das características dos produtos durante todo o prazo de validade também foram considerados “insuficientes” pelo órgão. A agência aponta ainda inadequação da alegação “zero lactose”.

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A medida proibiu a fabricação, a venda, a distribuição, a propaganda e o uso dos produtos. Veja abaixo os itens atingidos:

  • NotShake Protein Morango com Tâmara;
  • NotShake Protein Baunilha com Coco;
  • NotShake Protein Chocolate;
  • NotShake Protein Café Caramelo.
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Recomendações ao comprar um suplemento alimentar

A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:

  • Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você
  • Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis
  • Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados
  • Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações
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TAGS:
Anvisa
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