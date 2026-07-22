Anvisa proíbe venda de azeite de oliva extravirgem; saiba produto afetado
Segundo a agência, o azeite da marca San Oliveto teria origem desconhecida e falhou em teste laboratorial; saiba como evitar azeites irregulares
O azeite de oliva extravirgem da marca San Oliveto virou alvo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em medida publicada nesta quarta-feira, 22, no Diário Oficial da União, o órgão proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de todos os lotes do produto.
A medida foi justificada devido à “origem desconhecida” do azeite e inconsistências no CNPJ da empresa responsável. O órgão também identificou que uma análise laboratorial apontou irregularidades no produto.
Segundo a Anvisa, o item não passou no teste que mede o índice de refração, um parâmetro usado para verificar a qualidade e a autenticidade do produto. A resolução aponta que o laudo de análise apresentou resultado “insatisfatório”.
Além disso, em seu rótulo, o azeite apresenta como importadora e distribuidora a empresa Comercial Alimentícia e Cerealista Vale do Carioca Ltda, cujo CNPJ está inapto desde 23 de junho de 2026 e possui “endereço desconhecido”.
VEJA tenta contato com a marca e a matéria será atualizada caso haja retorno.
Como evitar azeites irregulares
O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) dá orientações para que os consumidores comprem azeites de boa procedência e sem riscos à saúde:
- Desconfie sempre de preços abaixo da média;
- Se possível, verifique se a empresa está registrada no MAPA;
- Confira a lista de produtos irregulares já apreendidos em ações do MAPA;
- Não compre azeite a granel;
- Esteja atendo à data de validade e aos ingredientes;
- Opte por produtos com a data de envase mais recente.