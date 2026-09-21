Anvisa proíbe suplementos alimentares sem comprovação de origem; saiba marca

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda de todos os suplementos alimentares da marca Eleve. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, proíbe fabricação, distribuição e uso dos produtos por falta de comprovação de origem e regularização sanitária. Entenda os motivos e as regras da agência para suplementos.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda de todos os suplementos alimentares da marca Eleve. A medida, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 21, afirma que os produtos não têm comprovação de origem e não possuem regularização sanitária.

Com a decisão, também ficam proibidos a fabricação, a distribuição, a divulgação e o uso dos itens, que eram comercializados pelo site da marca. Os suplementos são fabricados pela empresa Gama Suplementos Alimentares Ltda. VEJA entrou em contato com a companhia, mas ainda não teve retorno.

Segundo a Anvisa, não havia garantia de atendimento aos padrões de identidade e qualidade dos produtos.

Além disso, não há comprovação quanto à realização de estudos de estabilidade de suplementos alimentares, que garantem a manutenção das características de segurança, composição e qualidade do produto até o final do prazo de validade declarado no rótulo.

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Regras para suplementos

Desde 2018, a agência mantém regras específicas para suplementos. Além de contar com uma lista de ingredientes autorizados e normas de rotulagem, esses produtos devem ser registrados e não podem se apresentar como se fossem remédios.

A agência veda que produtos não classificados como medicamentos façam “alegações de saúde que façam referência à cura ou prevenção de doenças”, conforme diretriz estabelecida em 1999.

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“Suplementos alimentares não são medicamentos e, por isso, não servem para tratar, prevenir ou curar doenças. Os suplementos são destinados a pessoas saudáveis. Sua finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação”, informa, em perguntas e respostas sobre o tema, a Anvisa.

Detergentes, Ozempic e mais: por dentro das operações da Anvisa

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Recomendações ao comprar um suplemento alimentar

A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:

Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você

ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis

adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados

consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações