Anvisa proíbe ‘canetas emagrecedoras’ irregulares; veja lista
Vários dos itens afirmavam conter retatrutida na composição, mas molécula ainda não foi aprovada em nenhum lugar no mundo
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de diversas “canetas emagrecedoras” irregulares que afirmavam conter tirzepatida e retratutida.
A retratutida, porém, é uma molécula experimental que ainda está em fase de testes e, por isso, ainda não existe nenhum medicamento com a substância aprovado para venda comercial no mundo.
Segundo a resolução, publicada no Diário Oficial da União, os itens eram comercializados online sem registro sanitário. Veja abaixo a lista dos produtos atingidos pela medida:
- Produtos à venda no site https://zyntrashop.site, entre eles Retatrutida, Tirzepatida e Selank;
- Produtos Retatrutude 120 mg, Caneta Retatrutide 60 mg, Tirzepatide 150mg e Caneta Tirzepatide 75 mg, oferecidos no endereço https://www.zphcstore.com.br/, sob responsabilidade da empresa ZPH Contabilidade S/C Ltda;
- Produtos com tirzepatida e retatrutida, sem o devido registro, comercializados por meio do endereço eletrônico https://peptideosdobrasil.com.br/;
- Itens vendidos por meio do site oxygenkwpharmabrasil, entre eles produtos injetáveis e peptídeos, incluindo Retagen 40 mg (retatrutida), BPC-157, GHH-CU e TB-500.
Produtos de origem desconhecida
Na mesma resolução, a agência proibiu ainda os seguintes produtos anunciados e vendidos por uma empresa de origem desconhecida:
- Retatrutida e outros;
- NAD+ Liberty Pharma;
- Retatrutida Liberty Pharma;
- Glow GHK-Cu Liberty Pharma;
- Tirzepatida Liberty Pharma;
- GHK-Cu Liberty Pharma.
Como saber se um medicamento é autorizado pela Anvisa
Um medicamento autorizado é aquele que possui registro sanitário ou outra forma de regularização válida concedida pela Anvisa. Na prática, isso significa que o produto passou pelas etapas de fiscalização do órgão e pode ser fabricado, importado, distribuído, vendido e utilizado dentro das condições aprovadas.
Esses remédios atendem aos pré-requisitos estabelecidos pela Anvisa para garantir qualidade, segurança e eficácia. Para verificar se um medicamento é autorizado pela Anvisa, basta acessar a página oficial Consultas Anvisa.
Na caixa do remédio, busque pelo nome do produto ou número do CNPJ da empresa que fabricou o medicamento.
Se a plataforma indicar que seu status é “ativo” ou “válido”, o produto está regularizado, ou seja, é autorizado pela Anvisa. Já se estiver “inativo” ou “inválido”, significa que o medicamento não está regularizado e seu uso é proibido pela agência.