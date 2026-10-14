Anvisa proíbe ‘canetas emagrecedoras’ irregulares; veja lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de diversas “canetas emagrecedoras” irregulares que afirmavam conter tirzepatida e retratutida.

A retratutida, porém, é uma molécula experimental que ainda está em fase de testes e, por isso, ainda não existe nenhum medicamento com a substância aprovado para venda comercial no mundo.

Segundo a resolução, publicada no Diário Oficial da União, os itens eram comercializados online sem registro sanitário. Veja abaixo a lista dos produtos atingidos pela medida:

Produtos à venda no site https://zyntrashop.site, entre eles Retatrutida, Tirzepatida e Selank;

Produtos Retatrutude 120 mg, Caneta Retatrutide 60 mg, Tirzepatide 150mg e Caneta Tirzepatide 75 mg, oferecidos no endereço https://www.zphcstore.com.br/, sob responsabilidade da empresa ZPH Contabilidade S/C Ltda;

Produtos com tirzepatida e retatrutida, sem o devido registro, comercializados por meio do endereço eletrônico https://peptideosdobrasil.com.br/;

Itens vendidos por meio do site oxygenkwpharmabrasil, entre eles produtos injetáveis e peptídeos, incluindo Retagen 40 mg (retatrutida), BPC-157, GHH-CU e TB-500.

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Produtos de origem desconhecida

Na mesma resolução, a agência proibiu ainda os seguintes produtos anunciados e vendidos por uma empresa de origem desconhecida:

Retatrutida e outros;

NAD+ Liberty Pharma;

Retatrutida Liberty Pharma;

Glow GHK-Cu Liberty Pharma;

Tirzepatida Liberty Pharma;

GHK-Cu Liberty Pharma.

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Como saber se um medicamento é autorizado pela Anvisa

Um medicamento autorizado é aquele que possui registro sanitário ou outra forma de regularização válida concedida pela Anvisa. Na prática, isso significa que o produto passou pelas etapas de fiscalização do órgão e pode ser fabricado, importado, distribuído, vendido e utilizado dentro das condições aprovadas.

Esses remédios atendem aos pré-requisitos estabelecidos pela Anvisa para garantir qualidade, segurança e eficácia. Para verificar se um medicamento é autorizado pela Anvisa, basta acessar a página oficial Consultas Anvisa.

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Na caixa do remédio, busque pelo nome do produto ou número do CNPJ da empresa que fabricou o medicamento.

Se a plataforma indicar que seu status é “ativo” ou “válido”, o produto está regularizado, ou seja, é autorizado pela Anvisa. Já se estiver “inativo” ou “inválido”, significa que o medicamento não está regularizado e seu uso é proibido pela agência.