Anvisa é notificada sobre falsificação de Ozempic; veja lote

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi notificada pela farmacêutica Novo Nordisk sobre a circulação no Brasil de um lote falsificado do medicamento Ozempic, indicado para diabetes tipo 2 e usado por pacientes com obesidade. Em resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) no último dia 17, a agência informou que a farmacêutica informou que não reconhecia o lote LP6F832 como original, o que configura a falsificação. Casos de produtos irregulares já foram relatados no Reino Unido e países da Europa.

Segundo a Anvisa, outro episódio tinha sido notificado em junho deste ano, com o lote MP5C960, também informado pela farmacêutica. Em ambos os casos, a agência determinou a suspensão de comercialização do produto. O novo caso de falsificação do remédio foi divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmado por VEJA.

Popularizado por celebridades, que divulgaram erroneamente o medicamento como emagrecedor,o Ozempic tem sido alvo de falsificações. Na semana passada, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) emitiu alerta sobre a existência de versões adulteradas das canetas de semaglutida 1 mg com rótulos em alemão e provenientes da Áustria e da Alemanha.

Na Áustria, o produto irregular causou graves problemas para os pacientes. A autoridade sanitária austríaca informou que recebeu relatos de pessoas que foram hospitalizadas por terem apresentado convulsão e hipoglicemia após o uso. “É uma indicação de que o produto continha falsamente insulina em vez do ingrediente ativo semaglutida”, diz nota sobre o episódio.

A Novo Nordisk afirmou, em nota, que os lotes MP5E511 e NP5G866 citados pela EMA não foram recebidos no Brasil e que continua “investigando e denunciando todos os casos de falsificação de que tem conhecimento às autoridades, de acordo com as legislações aplicáveis”.