Anvisa determina recolhimento de suplementos que prometem prevenir dores e artrite
Empresas não apresentaram estudos de estabilidade para manutenção de segurança e qualidade até o final do prazo de validade
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de suplementos alimentares por irregularidades na entrega de estudos à agência. As resoluções, publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 9, foram direcionadas para produtos das empresas Diamond Expert Brasil Importação e Exportação Ltda. e da LHS Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
Segundo a agência, as empresas não apresentaram estudos de estabilidade que garantissem a manutenção das características de segurança, composição e qualidade até o final do prazo de validade.
No caso da empresa Diamond Expert Brasil, a medida foi direcionada ao suplemento alimentar em cápsulas Expert Berlian, inclusive nas variações Expert Diamond e Expert Diamond. Além de não apresentar a documentação, a notificação junto à Anvisa foi cancelada em 25/1/2025.
Outro problema do suplemento era a apresentação de ações terapêuticas, o que não é permitido nessa classe de produtos.
“O suplemento, no entanto, segue à venda no país, com ampla divulgação de atribuição de propriedades terapêuticas relacionadas à regeneração e manutenção da cartilagem, ação anti-inflamatória, prevenção de dores articulares, tratamento de artrite, artrose, fibromialgia, lombalgia, ciática, entre outras”, informou, em nota, a agência.
Com a resolução, os produtos serão recolhidos e não podem ser distribuídos, divulgados, vendidos ou utilizados.
Isso também vale para os suplementos da linha Nutra Senior da empresa LHS Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. Veja lista abaixo:
- Suplemento Alimentar da marca Nutra Senior (todos os sabores)
- Suplemento Alimentar da marca Nutra Senior Premium (todos os sabores)
- Suplemento Alimentar da marca Nutra Whey Gourmet (todos os sabores)
- Suplemento Alimentar da marca Nutra Senior Zero Açúcar (todos os sabores)
- Suplemento Alimentar da marca Nutra Senior Diabetics Care (todos os sabores)
Regras para suplementos
Desde 2018, a agência mantém regras específicas para suplementos. Além de contar com uma lista de ingredientes autorizados e normas de rotulagem, esses produtos devem ser registrados e não podem se apresentar como se fossem remédios.
A agência veda que produtos não classificados como medicamentos façam “alegações de saúde que façam referência à cura ou prevenção de doenças”, conforme diretriz estabelecida em 1999.
“Suplementos alimentares não são medicamentos e, por isso, não servem para tratar, prevenir ou curar doenças. Os suplementos são destinados a pessoas saudáveis. Sua finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação”, informa, em perguntas e respostas sobre o tema, a Anvisa.
Recomendações ao comprar um suplemento alimentar
A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:
- Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você
- Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis
- Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados
- Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações