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Saúde

Anvisa determina recolhimento de suplementos que prometem prevenir dores e artrite

Empresas não apresentaram estudos de estabilidade para manutenção de segurança e qualidade até o final do prazo de validade

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 15h00 | Atualizado em 9 set 2026, 15h01
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Anvisa determina recolhimento de suplementos que prometem prevenir dores e artrite Priorizar nos meus resultados Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de suplementos alimentares por irregularidades na entrega de estudos à agência. As resoluções, publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 9, foram direcionadas para produtos das empresas Diamond Expert Brasil Importação e Exportação Ltda. e da LHS Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.

Segundo a agência, as empresas não apresentaram estudos de estabilidade que garantissem a manutenção das características de segurança, composição e qualidade até o final do prazo de validade.

No caso da empresa Diamond Expert Brasil, a medida foi direcionada ao suplemento alimentar em cápsulas Expert Berlian, inclusive nas variações Expert Diamond e Expert Diamond. Além de não apresentar a documentação, a notificação junto à Anvisa foi cancelada em 25/1/2025.

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Outro problema do suplemento era a apresentação de ações terapêuticas, o que não é permitido nessa classe de produtos.

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“O suplemento, no entanto, segue à venda no país, com ampla divulgação de atribuição de propriedades terapêuticas relacionadas à regeneração e manutenção da cartilagem, ação anti-inflamatória, prevenção de dores articulares, tratamento de artrite, artrose, fibromialgia, lombalgia, ciática, entre outras”, informou, em nota, a agência.

Com a resolução, os produtos serão recolhidos e não podem ser distribuídos, divulgados, vendidos ou utilizados.

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Isso também vale para os suplementos da linha Nutra Senior da empresa LHS Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. Veja lista abaixo:

  • Suplemento Alimentar da marca Nutra Senior (todos os sabores)
  • Suplemento Alimentar da marca Nutra Senior Premium (todos os sabores)
  • Suplemento Alimentar da marca Nutra Whey Gourmet (todos os sabores)
  • Suplemento Alimentar da marca Nutra Senior Zero Açúcar (todos os sabores)
  • Suplemento Alimentar da marca Nutra Senior Diabetics Care (todos os sabores)

Regras para suplementos

Desde 2018, a agência mantém regras específicas para suplementos. Além de contar com uma lista de ingredientes autorizados e normas de rotulagem, esses produtos devem ser registrados e não podem se apresentar como se fossem remédios.

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A agência veda que produtos não classificados como medicamentos façam “alegações de saúde que façam referência à cura ou prevenção de doenças”, conforme diretriz estabelecida em 1999.

“Suplementos alimentares não são medicamentos e, por isso, não servem para tratar, prevenir ou curar doenças. Os suplementos são destinados a pessoas saudáveis. Sua finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação”, informa, em perguntas e respostas sobre o tema, a Anvisa.

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Recomendações ao comprar um suplemento alimentar

A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:

  • Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você
  • Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis
  • Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados
  • Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações
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