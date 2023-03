Anvisa apreende medicamentos hormonais falsificados. Veja como identificar

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta sexta-feira, 3, que apreendeu unidades falsificadas de dois medicamentos hormonais que estavam sendo comercializadas no país. Os produtos, Deca-Durabolin e Durateston, eram de uma versão que está com o registro cancelado deste 2017 e são utilizados de forma indevida como anabolizantes.

Segundo a agência, o alerta foi feito pela empresa Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda, detentora do registro, que constatou a venda dos medicamentos com rotulagem da empresa Schering-Plough no mercado nacional.

“Em 2017, os registros dos produtos Deca-Durabolin® e Durateston® em nome da Schering-Plough foram cancelados. Portanto, todas as unidades desses medicamentos comercializadas com o nome da empresa e ainda dentro da validade, são falsas”, destacou, em nota, a Anvisa.

O Durateston é indicado para o tratamento de reposição de testosterona em homens com diagnóstico de hipogonadismo primário e secundário. O Deca-Durabolin, de acordo com a bula, é usado no tratamento da osteoporose e de casos de anemia por insuficiência renal crônica, aplástica e por tratamentos citotóxicos.

A Anvisa destaca que a população não deve utilizar os produtos falsificados.

Veja o medicamento falsificado:

