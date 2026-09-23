🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Saúde

A intensidade dos exercícios para reduzir o risco de diabetes tipo 2, segundo estudo

Pesquisa investigou como o nível de intensidade do exercício e o horário de treino afetavam o risco de desenvolver a doença entre quase 90 000 participantes

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 07h00 | Atualizado em 23 set 2026, 10h48
Homem jovem de pele escura, cabelo curto, camiseta e bermuda pretas, tênis cinza e azul, correndo para a direita em uma pista cinza com faixa azul e branca, visto de cima
Exercícios físicos de intensidade moderada a vigorosa podem reduzir significativamente o risco de desenvolver diabetes tipo 2 (Reprodução/Getty Images)
Continua após publicidade
A intensidade dos exercícios para reduzir o risco de diabetes tipo 2, segundo estudo Priorizar nos meus resultados Google

Exercícios físicos de intensidade moderada a vigorosa, como caminhada rápida, corrida ou ciclismo, podem reduzir significativamente o risco de desenvolver diabetes tipo 2, especialmente entre adultos com 63 anos de idade ou mais. A conclusão é de uma pesquisa que foi recentemente apresentada na Reunião Anual da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes (EASD), em Milão, na Itália.

O estudo, conduzido por pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Leiden, na Holanda, investigou como o nível de intensidade do exercício físico e o horário de treino afetavam o risco de desenvolver a doença entre quase 90 000 participantes.

Segundo a pesquisa, adultos com menos de 63 anos que praticavam uma média de 121 minutos de atividade física moderada a vigorosa (AFMV) por semana apresentaram mais que o dobro do risco de desenvolver diabetes tipo 2 em comparação com aqueles que praticavam uma média de 409 minutos por semana.

Siga

Em contrapartida, entre adultos com 63 anos ou mais, níveis mais baixos de AFMV foram associados a um risco relativo 65% maior de desenvolver diabetes tipo 2, ou seja, mais do que o dobro.

Segundo os pesquisadores, a principal conclusão é que todos os adultos devem ser incentivados a serem o mais ativos possível, já que mais atividade física está associada a um menor risco de diabetes tipo 2.

Continua após a publicidade

Mas, como o risco geral de desenvolver a condição é maior na terceira idade, incentivar mais idosos a serem fisicamente ativos poderia prevenir mais casos da doença nessa faixa etária.

Como o estudo foi feito

A investigação incluiu dados de 87.975 adultos sem histórico de diabetes que participaram do UK Biobank, o maior banco de dados de saúde pública do Reino Unido, entre fevereiro de 2013 e dezembro de 2015. A idade média era de 63 anos.

Os participantes usaram um acelerômetro no pulso durante sete dias consecutivos para registrar seus níveis típicos de atividade física, que foram categorizados como baixos ou altos com base na média de minutos semanais de atividade física moderada a vigorosa em cada faixa etária.

Continua após a publicidade

Durante um acompanhamento médio de 7,7 anos, 2.140 participantes (2,4%) desenvolveram diabetes tipo 2, sendo:

  • 748 entre os 44.020 participantes do grupo de exercícios de maior volume (que tiveram uma mediana geral de 409 minutos de atividade física moderada a vigorosa por semana); e
  • 1.392 entre os 43.955 participantes no grupo de exercícios de menor volume (que tiveram uma mediana geral de 121 minutos).

O que os pesquisadores descobriram

A análise revelou que os participantes do grupo com menor nível de atividade física moderada a vigorosa, que não atingiram os 150 minutos semanais recomendados, apresentaram o dobro do risco relativo de desenvolver diabetes tipo 2 em comparação com aqueles do grupo com maior nível de atividade.

Continua após a publicidade

O resultado se deu após considerar potenciais fatores de confusão, incluindo idade, sexo, etnia, escolaridade, nível de privação socioeconômica, tabagismo, duração do sono e histórico familiar de diabetes.

Além disso, adultos que realizavam a maior parte de seus exercícios físicos no final do dia, das 13h à meia-noite, apresentavam um risco relativo 10% menor de desenvolver diabetes tipo 2 do que aqueles que se exercitavam mais cedo, das 5h da manhã até antes das 13h.

O estudo também mostra que o exercício físico parece trazer um benefício proporcionalmente menor contra o diabetes tipo 2 conforme a idade avança.

Continua após a publicidade

Ao mesmo tempo, o número real de casos evitados aumenta com a idade, já que o risco geral de diabetes também cresce nessa fase da vida. Portanto, mesmo uma redução relativa menor previne mais casos em termos absolutos.

Segundo a autora do estudo, Qiuyu Feng, os resultados reforçam a importância de analisar tanto o risco relativo quanto o absoluto ao considerar o impacto da atividade física na saúde pública.

O risco relativo se refere a “quantas vezes menor” é a chance de ter diabetes tipo 2 se a pessoa se exercita mais, comparado a quem se exercita menos. É uma proporção. Já a diferença absoluta diz respeito a quantos casos de diabetes, em números reais, são evitados por causa do exercício.

Continua após a publicidade

“O risco relativo, por si só, não capta o quanto a atividade física poderia ajudar a reduzir o número de casos em diferentes grupos populacionais”, explicou Feng, em nota sobre o estudo.

A autora também destacou que os resultados apoiam recomendações semelhantes para a prática de atividade física moderada a vigorosa em grupos populacionais específicos, incluindo idosos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana para adultos. A recomendação é a mesma para idosos ou pelo menos 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de vigorosa intensidade.

Publicidade
TAGS:
Atividade Física
Diabetes
Saúde
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).