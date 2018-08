84% das crianças ainda não foram vacinadas contra pólio e sarampo

O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira, 14, que a campanha nacional de vacinação contra pólio e sarampo, que ocorre até o fim do mês, teve pouca adesão até o momento. Já foram aplicadas 3,6 milhões de doses das vacinas -1,808 milhão contra a pólio, o que representa 16,13% do público-alvo, e 1,801 milhão contra o sarampo, ou 16,07% do público-alvo.

A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar mais de 11 milhões de crianças menores de cinco anos. Estão sendo convocadas todos nessa faixa etária, independentemente da situação vacinal. No sábado, 18, será realizado o dia de mobilização nacional, quando mais de 36 mil postos estarão abertos. A campanha termina no dia 31.

Para a pólio, crianças que nunca tomaram nenhuma dose receberão a Vacina Inativada Poliomielite (VIP). Já as que já tiverem tomado uma ou mais doses da vacina receberão a Vacina Oral Poliomielite (VOP), a gotinha. Contra o sarampo, todas as crianças receberão uma dose da vacina tríplice viral, independente da situação vacinal, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, os Estados com melhor cobertura vacinal são Rondônia (45,01% para a pólio e 43,84% para o sarampo) e São Paulo (28,35% e 27,91%). Os Estados que têm as coberturas mais baixas são Amazonas (3,23% e 3,24%) e Roraima (4,98% e 3,60%).

O Ministério da Saúde também atualizou as informações sobre o sarampo no País. No total, já foram confirmados 1.206 casos até esta terça-feira nos dois principais locais de surto – 910 no Amazonas e 296 em Roraima. Nos dois Estados há também vários casos em investigação – 5.630 e 101, respectivamente. Cinco pessoas já morreram em decorrência da doença, sendo quatro em Roraima (três estrangeiros e um brasileiro) e dois óbitos no Amazonas (ambos brasileiros).