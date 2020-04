500 mil profissionais de diversas áreas querem atuar no combate à Covid-19

Cerca de 500.000 profissionais de saúde já manifestaram interesse em atuar no combate ao coronavírus pelo Brasil, como parte da iniciativa “O Brasil Conta Comigo”, lançada pelo governo federal há algumas semanas. Os primeiros profissionais desse cadastro serão recrutados para reforçar o atendimento em quatro cidades do Amazonas: Manaus, Itacoatiara, Tabatinga e Manacapuru.

De acordo com o Ministério da Saúde, o total de cadastros já passou de 1 milhão, mas esses 500.00 são os que sinalizaram desejo de fazer parte das ações de enfrentamento ao coronavírus ao final do curso online de capacitação. Do total de profissionais que manifestou interesse em atuar na linha de frente do combate à doença, 394.000 são profissionais de 14 áreas da saúde e mais de 103.000 são de estudantes de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia. Além disso, 314 estudantes já estão atuando, sob supervisão, em diversas regiões do país.