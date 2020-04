“Os líderes podem ajudar deixando de incentivar boatos e compras movidas pelo pânico.”

BILL GATES, filantropo e fundador da Microsoft, puxando a orelha de Donald Trump por derramar elogios à cloroquina, droga contra a malária cujos efeitos sobre o coronavírus estão sendo analisados

“Há 56 anos as Forças Armadas intervieram na política nacional para enfrentar a desordem, a subversão e a corrupção que abalavam as instituições e assustavam a população.”

HAMILTON MOURÃO, general e vice-presidente, dourando a pílula do golpe que deu partida na ditadura militar, em 31 de março de 1964 — segundo o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, “um marco para a democracia brasileira”

“Parabéns, Carluxo, por não ficar em casa e trabalhar!”

FLÁVIO BOLSONARO, senador e filho número 1, exaltando a presença em Brasília do filho número 2, que mora no Rio de Janeiro mas fez questão de descartar o distanciamento e ir ajudar o pai a promover tolices

“Esta é uma experiência estranha, frustrante e aflitiva: a presença da família e de amigos não é possível e a rotina normal de vida fica subitamente suspensa.”

PRÍNCIPE CHARLES, herdeiro do trono britânico, que testou positivo para o coronavírus. Ele falou sobre a quarentena em vídeo, depois de ser declarado fora de perigo

“O vídeo estava explodindo nas redes e todos o divulgaram, inclusive eu. Certo ou errado? Provavelmente errado.”

GIUSEPPE SALA, prefeito de Milão, penitenciando-se na TV por ter apoiado uma campanha contra o isolamento social na capital da Lombardia, a região mais afetada pelo coronavírus na Itália

“Os Estados Unidos não vão pagar por sua segurança. Eles que paguem.”

DONALD TRUMP, presidente americano, sendo mal-educado à toa com Harry e Meghan, isolados com o filho na Califórnia. O casal, que no dia 1º deixou oficialmente de ser royal, respondeu em comunicado que arca com as próprias despesas

“Não estamos em guerra. Os marinheiros não precisam morrer.”

BRETT CROZIER, capitão do porta-aviões USS Theodore Roosevelt, em apelo à Marinha americana para permitir a quarentena de mais de 100 contaminados a bordo, apesar da ordem de que todos os militares permaneçam em prontidão. Ele foi atendido: os 4 000 integrantes da tripulação tiveram autorização para desembarcar e o navio, ancorado em Guam, será desinfetado

“Na minha casa não tem mais hierarquia, avisei isso.”

GRAZI MASSAFERA, atriz, sobre a relação com a empregada, “agora amiga”, que mora e continua trabalhando na casa dela durante o isolamento da família

“Sou cardíaco, diabético e velho. O vírus que me pegar vai ganhar uma Tríplice Corona.”

LUIS FERNANDO VERISSIMO, escritor de 83 anos que não perde uma piada

“Eu adoraria bater panela, mas moro em um condomínio cheio de milicianos.”

LUCÉLIA SANTOS, atriz, isolada em casa na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro

“As pessoas me acham ridícula. Não ligo a mínima.”

NAOMI CAMPBELL, modelo, que, no ano passado, divulgou um vídeo de três minutos mostrando o ritual de desinfetar minuciosamente seu lugar em aviões e, no começo da pandemia atual, foi vista embarcando com roupa protetora dos pés à cabeça

“Ele estava cercado de garrafas de cerveja e equilibrava um cinzeiro na barriga. Toda vez que a cerveja acabava, a supermodelo a seu lado trazia outra imediatamente.”

PETER CROUCH, ex-centroavante da seleção inglesa, descrevendo o dia em que encontrou Ronaldo, já aposentado, na praia em Ibiza, na Espanha. Ele citou o Fenômeno como o craque com quem gostaria de ter feito uma dupla de ataque

Publicado em VEJA de 8 de abril de 2020, edição nº 2681