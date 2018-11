zoom_out_map 1 /6 Anna Castanha, Carolina Ignarra e Priscila Gama: Indicadas ao Prêmio VEJA-se na categoria 'Diversidade' (Pablo Saborido/VEJA)

zoom_out_map 2 /6 Juliana Maia, Raquel Molina e Tiago Alves: indicados ao Prêmio VEJA-se na categoria 'Inovação' (Pablo Saborido/VEJA)

zoom_out_map 3 /6 José Aurelio Ramalho, Tatiane Moreira Lima e Roni Enara: indicados ao Prêmio VEJA-se na categoria 'Políticas Públicas' (Pablo Saborido/VEJA)

zoom_out_map 4 /6 José Carlos Gaspar, José Crippa e Merula Steagall: indicados ao Prêmio VEJA-se na categoria 'Saúde' (Pablo Saborido/VEJA)

zoom_out_map 5 /6 Lilah Fialho, Adalberto Marques e Rafael Parente: indicados ao Prêmio VEJA-se na categoria 'Educação' (Pablo Saborido/VEJA)

zoom_out_map 6/6 Ecio Salles e Julio Ludemir, Katiana Pena e Samuel Mac Dowell: indicados ao Prêmio VEJA-se na categoria 'Cultura' (Pablo Saborido/VEJA)

Os momentos de crise econômica são propícios para despertar a criatividade e a invenção como remédio contra a paralisia provocada pela economia sem perspectiva. Some-se aos nós da falta de dinheiro a indefinição política de um país polarizado, e o que se tem é a tempestade perfeita para a interrupção de todo e qualquer projeto. E, no entanto, como disse Tom Jobim (1927-1994) em um de seus instantes de mau humor, o “Brasil não é para principiantes”. Soa improvável, é difícil entender, mas por aqui, apesar de tudo, apesar dos escândalos, apesar da pobreza, continua a brotar uma quantidade admirável de brasileiros empenhados em construir um país melhor, mais produtivo, menos desigual. É o que se pode concluir da segunda edição do Prêmio Veja-se, que começa a definir os vencedores.

A partir desta sexta-feira, 30, e até 17 de dezembro, uma segunda-feira, será possível escolher os ganhadores no site de VEJA, por meio do voto popular, com acesso a uma reportagem e a um vídeo dedicados a cada um dos competidores. Um corpo de doze jurados de renome e um grupo de editores da revista também avaliarão cada história. Os vencedores serão divulgados em 28 de dezembro.

Das centenas de relatos acompanhados pelos jornalistas de VEJA em todo o Brasil, foram selecionados dezenove candidatos em seis categorias: Diversidade, Cultura, Saúde, Inovação, Educação e Políticas Públicas. Numa das iniciativas, na área de cultura, há um par de concorrentes, parceiros na criação de uma feira literária na periferia do Rio de Janeiro.

São dez mulheres e nove homens, todos inquietos, porta-vozes de experiências ricas, quase sempre comoventes, fruto do casamento da curiosidade com a necessidade. É o caso de Carolina Ignarra, cadeirante, que fundou uma empresa que já auxiliou cerca de 5 000 deficientes a encontrar emprego. É o caso de Priscila Gama, desenvolvedora de um aplicativo que ajuda as mulheres a proteger-se de abuso sexual em lugares públicos. E o de José Crippa, psiquiatra à frente dos principais trabalhos sobre o uso terapêutico do canabidiol, um dos componentes da maconha. E também o de Adalberto Marques, que montou um currículo sob medida para os adolescentes de um centro de menores infratores de Jaboatão dos Guararapes, nas cercanias do Recife, levando-­os a ter interesse pelas aulas.

É o caso, enfim, de todos os candidatos à premiação, cada um a seu modo. “Que não seja só da boca para fora”, resume a publicitária Anna Castanha, ao tratar de sua ideia, o permanente aperfeiçoamento dos líderes empresariais para uma acolhida correta do público LGBT. “Eu mostro às empresas as vantagens de investir em diversidade, apresentando estudos sobre como isso aumenta a produtividade.” É o Brasil em busca de uma sociedade mais solidária. Eis a missão do Prêmio Veja-se.

