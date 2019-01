SOBE

Game of Thrones

A popular série da HBO entrou para os livros de… biologia! Um pesquisador americano batizou três novas espécies de besouro em homenagem aos dragões da personagem Daenerys Targaryen

Passaporte irlandês

Com o Brexit previsto para março deste ano, os britânicos correm para obter o documento. Em 2018, de cada cinco candidatos, um era britânico, segundo dados do Ministério do Exterior da Irlanda

Fapesp

Na última hora, o ex-governador paulista Marcio França cancelou o corte de 140 milhões de reais para uma das maiores fundações de amparo à pesquisa científica no país

DESCE

Indulto de Natal

Depois do vaivém, o ex-presidente Michel Temer acabou não concedendo o benefício. Foi o primeiro ano sem o perdão presidencial desde o fim da ditadura militar

Motorista

Em média, houve 240 processos por dia de suspensão da CNH por embriaguez entre janeiro e novembro de 2018, em São Paulo. O número de suspensões foi 40% superior ao de 2017

Netflix

O serviço de streaming cedeu à pressão do governo da Arábia Saudita e censurou um episódio de sua série de comédia Patriot Act, que era crítico à ditadura saudita

Publicado em VEJA de 9 de janeiro de 2019, edição nº 2616