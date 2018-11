SOBE

Emprego

A taxa de desemprego no trimestre encerrado em setembro foi a menor do ano: 12,5 milhões de pessoas. O índice caiu 3,7% em relação ao período anterior e foi puxado pelo aumento do trabalho informal

Penguin Random House

O maior grupo editorial do mundo agora detém 70% da brasileira Companhia das Letras

Negócios no Brasil

O país subiu dezesseis posições no ranking do Banco Mundial das nações que oferecem mais facilidade para negócios. Medidas como facilitação para a abertura de empresas e acesso ao crédito contribuíram para essa melhora

DESCE

Poluição

Segundo a OMS, mais de 90% das crianças, de países pobres e ricos, respiram ar tóxico, cujas consequências mais comuns são asma, doenças cardíacas e danos ao desenvolvimento neurológico

APU

O indiano da série Os Simpsons poderá sair de cena. O personagem é alvo de críticos que o apontam como caricato e preconceituoso

Google

O gigante da tecnologia foi alvo de protestos de seus funcionários em todo o mundo por causa da revelação, feita pelo The New York Times, de que havia abafado denúncias de assédio sexual de executivos, um deles indenizado em 90 milhões de dólares na sua saída

Publicado em VEJA de 7 de novembro de 2018, edição nº 2607