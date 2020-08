Leitor: Campeões dos desmatamento, Luciano Hang e Trump

Assuntos mais comentados

DESMATAMENTO

O que o governo faz enquanto alguns irresponsáveis desmatam (“O ranking da destruição”, 5 de agosto)? Demite os responsáveis por medir o desmatamento.

Ricardo Morais

Belo Horizonte, MG (via Instagram)

Quando será que os humanos vão entender que cuidar da natureza é cuidar de nós mesmos?

Geovania Freitas

São Paulo, SP (via Instagram)

Estamos assistindo ao maior massacre já feito ao Brasil e aos brasileiros.

Carole Chidiac

São Paulo, SP (via Instagram)

É tristemente irônico o nome da fazenda em Mato Grosso do campeão do desmatamento no Brasil: Cristo Rei.

Valdenes Guilherme da Silva

São Paulo, SP (via Instagram)

A Minerva Foods esclarece que nunca comprou da Fazenda Cristo Rei. A última compra da Agropecuária Rio da Areia foi feita em 2015, da Fazenda Santa Edwiges, localizada em Santo Antônio do Leverger, em Mato Grosso, que também pertence à Agropecuária Rio da Areia.

Taciano Custodio

Diretor de Sustentabilidade da Minerva Foods

LUCIANO HANG

Interessante… Boa parte dos impostos que a Havan, do empresário Luciano Hang, paga corretamente aos governos federal, estadual e municipal de certo modo acaba ajudando a pagar o salário dos deuses do olimpo do Supremo Tribunal Federal (“O bilionário que gosta de briga”, 5 de agosto).

Alexandre Iervolino

São Paulo, SP (via Facebook)

SALMAN KHAN

O trabalho de Salman Khan é muito interessante (“Aula contra a chatice”, entrevista de Páginas Amarelas, 5 de agosto). Mas queria vê-lo numa sala de aula de escola pública brasileira com 53 alunos, cada um com um problema familiar diferente.

Brendon Matheus

São Paulo, SP (via Instagram)

VILMA GRYZINSKI

A China fez com o mundo o que um traficante de drogas faz com os jovens nas portas das escolas. Vai oferecendo seus produtos até que os consumidores se tornem dependentes. O Brasil, por exemplo, já não sobrevive sem a economia chinesa. Preparemo-nos, o domínio deles está apenas começando (“O tique-taque do expansionismo”, 5 de agosto).

Pedro Guido Klein Dornelles

Farroupilha, RS (via Facebook)

A China cresceu à custa da escravidão do povo. Lá, todos os meios de comunicação são controlados pelo Estado. Com a mão de obra mais barata do mundo, o país atrai empresas mercenárias. É ignorância apoiar um regime de esquerda que funcione assim.

Fabiano Niederauer Flores

Santa Maria, RS (via Facebook)

ESTADOS UNIDOS

A esquerda não influenciará as eleições americanas (“Turma do barulho”, 5 de agosto). Acho que Donald Trump ganha de novo. Já vimos esse filme. Americano não é tolo.

Cleiver Carvalho

São Paulo, SP (via Facebook)

Essa conversa de esquerda e direita é do tempo da Guerra Fria. Hoje tudo não passa de mera politicagem, de estratégia para ganhar eleições. E, a rigor, todos os países querem ser capitalistas — e até mesmo os Estados Unidos incrementam seus programas sociais quando há urgência.

Lucas Portes

São Paulo, SP (via Instagram)

ROBERTO POMPEU DE TOLEDO

O dinheiro gasto pelo governo com cloroquina daria para comprar lotes de respiradores para salvar vidas. É bobagem o Exército se envolver na compra de um medicamento sem eficácia (“A lição da ema”, 5 de agosto).

Pedro Oliveira

São Paulo, SP (via Facebook)

CARTA AO LEITOR

Espero que o ministro Paulo Guedes tenha lido a Carta ao Leitor da edição de 29 de julho (“A distorção permanece”). Acabar com as distorções na arrecadação de impostos e com as benesses de funcionários públicos é a primeira e grande prioridade.

Aldenir Vaz Pires

Salvador, BA

“Mike Tyson servirá de inspiração para todas as pessoas que precisam recomeçar algo em sua vida, mesmo que ele perca, mesmo para quem não gosta de boxe.” (“Ele está de volta”, 5 de agosto)

Rafael Ayres Leal

Ponta Grossa, PR (via Facebook)

ELZA SOARES

Elza Soares lutou e venceu (“O racismo não me derrubou”, Primeira Pessoa, 5 de agosto). Eu fiz o mesmo, e continuo fazendo. Mas há quem prefira o papel de vítima.

Gustavo Simas

São Paulo SP (via Instagram)

Parabéns a essa guerreira.

Isaura Maria Botelho Ferreira

São Paulo, SP (via Instagram)

COMPORTAMENTO

Só a forma de trabalhar é que mudará. O resto permanecerá igual (“Eu quero mudar”, 5 de agosto).

Raquel Constantino

São Paulo, SP (via Instagram)

A readaptação será lenta. Precisaremos de muita paciência.

Jefferson Bastos

Fortaleza, CE (via Instagram)

Publicado em VEJA de 12 de agosto de 2020, edição nº 2699