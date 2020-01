Leitor: conflito entre EUA e Irã, Karina Bacchi e Tarcísio de Freitas

ASSUNTOS MAIS COMENTADOS

– Conflito entre Estados Unidos e Irã

– Tarcísio de Freitas (Páginas Amarelas)

– Karina Bacchi (Conversa)

– Jaime Pinsky (Página Aberta)

– A busca por um sentido da vida

ESTADOS UNIDOS x IRÃ

O Brasil precisa ficar bem longe do Irã, da Rússia e da China e se aproximar ao máximo dos Estados Unidos, país democrático que protege seu povo, sua agricultura e sua indústria (“Ninguém sai ileso da guerra”, 15 de janeiro).

Marco Antonio de Souza

Cataguases, MG (via Instagram)

O Brasil já vive em guerra — especialmente a ideológica. Não pode se meter nos problemas dos outros.

Cinthia Lopes

São Paulo, SP (via Instagram)

Naquela região do mundo, a guerra infinita a que se refere a reportagem de capa de VEJA já existe: é cultural.

Afonso Sonia Silva

Itajubá, MG (via Facebook)

TARCÍSIO DE FREITAS

Ter trabalhado para o PT não é problema nenhum, desde que tenha agido com honestidade. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, parece estar muito à vontade na pasta e com ótimos objetivos, o que é muito bom para o Brasil. Na minha opinião, nossos políticos não servem para gerir bens governamentais, então melhor convocar a iniciativa privada (“A saída é privatizar”, entrevista de Páginas Amarelas, 15 de janeiro). Que todo esse otimismo do ministro se efetive o mais breve possível.

Mônica Delfraro David

Campinas, SP

Bom saber que o ministro Tarcísio de Freitas é criticado por ser um mero “entregador de obras”. Vamos torcer para que essa crítica se estenda a toda a equipe do governo.

Flaudecy de Oliveira Manhães

Campos dos Goytacazes, RJ

Venho acompanhando a trajetória do ministro Tarcísio de Freitas desde quando li, nos jornais, a notícia de que ele havia ameaçado atirar pela janela do seu gabinete, em Brasília, um empreiteiro que tentara suborná-lo. “Saia já da minha sala, sou mais forte que você e posso atirá-lo pela janela” é o que, mais ou menos, relatava a reportagem. Em minha modesta opinião, essa rígida formação moral pode estar, em boa medida, relacionada à origem militar de Freitas. Ele foi engenheiro do Exército até 2008, antes de assumir uma diretoria no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em 2011, no governo de Dilma Rousseff.

Paulo Afonso

São Paulo, SP

O ministro Tarcísio de Freitas é um trator trabalhando.

Remy Braga

Salvador, BA (via Facebook)

É fácil vender o que não lhe pertence. Qual empresa estatal brasileira vendida à iniciativa privada tem produção e produtividade superiores às de quando estava nas mãos do Estado? Não conheço.

Rosemeri Pontes

Recife, PE (via Facebook)

“ ‘Não preciso ter um filho de outra cor de pele, de mãos dadas comigo, para levantar uma bandeira. Se eu fosse racista, como dizem na internet, não faria o trabalho social que faço com a minha família.’ A modelo Karina Bacchi (Conversa, 15 de janeiro) está certíssima. Quem faz de verdade não precisa fazer propaganda.” Deise Bordini Hepp, Curitiba, PR (via Instagram)

Publicidade

PÁGINA ABERTA

Artigo excelente, atual e verdadeiro do professor Jaime Pinsky, lotado na USP e na Unicamp (“ ‘Eles’, nunca ‘nós’ ”, Página Aberta, 15 de janeiro). Os que vivem no Brasil no topo da escala social nem pensam em mudar de vida porque desfrutam do bom e do melhor. Até famílias estrangeiras que estão temporariamente no Brasil preferem ficar por aqui por causa das mordomias que têm e que só aqui são possíveis. Saímos para comer em bons restaurantes onde gastamos muito dinheiro, mas não damos aumento ao guarda da rua que cuida da nossa segurança. Este é o país que muitos não querem mudar.

Károy J. Gombert

Vinhedo, SP

Sou professora e uso as reportagens e os artigos de VEJA para aprofundar e ilustrar minhas aulas. Iniciarei este ano em grande estilo com a Página Aberta de Jaime Pinsky. Texto claro, conciso, objetivo. Até quando aceitaremos os filhotes da concentração de renda: grades, blindagens, serviços particulares?

Sueli Alves de Araújo

São Paulo, SP

O SENTIDO DA VIDA

Viktor Frankl, médico neuropsiquiatra austríaco, de origem judaica, passou três horríveis anos em campo de concentração nazista. Decidiu ajudar os demais prisioneiros e verificou que não sobreviviam os mais saudáveis, mas os que tinham um sentido e objetivo para viver! Não foi um teste de laboratório, porém uma constatação com milhares de pessoas nas condições mais desesperadoras para os seres humanos! Há mais de setenta anos se confirmava que a consciência de um objetivo, de uma missão, dava sentido à vida e evitava o epidêmico vazio existencial, causa de tantos suicídios e sofrimentos (“A busca por um sentido”, 15 de janeiro).

Armando Sambataro

Araraquara, SP

Filhos e família. Não há nada que dê tanto sentido à vida.

Fúlvio Batista

Macapá, AP (via Facebook)

Publicado em VEJA de 22 de janeiro de 2020, edição nº 2670