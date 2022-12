Em 1959, a americana Kathy Whit­worth quase desistiu de sua paixão, o golfe, depois de uma temporada de estreia desastrosa. Não fossem a obstinação e a atração que sentia pelo esporte — ela chegou a dizer que o jogo a agarrara pelo pescoço —, não teria superado a primeira etapa de uma carreira que acabou por se mostrar brilhante. A golfista impressionava por sua habilidade com os tacos e desenvoltura nos campos onde poucas mulheres brilhavam. As sucessivas vitórias a levaram a alcançar o posto de maior campeã em circuitos profissionais da história, somando 88 vitórias e 93 vice-campeonatos, segundo a Associação Profissional de Golfe Feminino. Kathy superou, inclusive, o astro Tiger Woods, o americano que se tornou símbolo do esporte, hoje empatado no segundo lugar com Sam Snead. Ambos colecionam 82 títulos. A jogadora morreu de forma repentina, aos 83 anos, enquanto comemorava a véspera de Natal, sábado, 24, com familiares e amigos nos Estados Unidos, onde morava.

Sotaque britânico

Mais inglês, impossível. Stephen Greif, célebre ator britânico, nasceu em 1944 em um edifício que pertenceu a Ana Bolena (1501-1536), segunda esposa do rei Henrique VIII (1491-1547), e se graduou na Royal Academy of Dramatic Art, uma das mais tradicionais instituições de formação artística do país. O artista brilhou no teatro e na televisão, onde participou de muitas atrações populares. Entre as de maior destaque estão Blake’s 7, de 1978, e The Crown, série da Netflix sobre a família real britânica considerada um dos maiores sucessos da plataforma. Ele estrelou a quarta temporada interpretando Bernard Weatherill (1920-2007), presidente da Câmara dos Comuns entre 1983 e 1992. Sua morte foi anunciada na segunda-feira 26. Greif tinha 78 anos.

Mágica com a bola

Ele tinha origem irlandesa e jogava futebol como poucos sul-americanos de sua geração. Fabián O’Neill, o ex-meio-campista uruguaio a quem o ex-jogador francês Zinédine Zidane um dia considerou o jogador mais talentoso que havia visto em campo, não era chamado de “El Mago” à toa. Seus pés pareciam fazer mágica com a bola, honrando a melhor tradição da camisa celeste. O’Neill passou por importantes times italianos, como o Juventus, onde foi companheiro da ex-estrela francesa, e defendeu a seleção de seu país em dezenove partidas. Morreu aos 49 anos, no domingo 25, em Montevidéu, depois de uma hemorragia abdominal causada por uma cirrose crônica resultante de alcoolismo.

