Carlos Alberto "Caó" de Oliveira, jornalista e advogado baiano, ex-deputado federal (PDT-RJ), autor da lei que tornou crime o preconceito racial. Nascido em Salvador, formou-se em direito na UFRJ. Em 1971, já morando no Rio, ingressou no Jornal do Brasil, do qual foi editor de economia. Eleito para a Câmara em 1982, licenciou-se a fim de assumir a Secretaria do Trabalho no governo de Leonel Brizola (1922-2004). Após retornar ao Congresso, integrou a Assembleia Nacional Constituinte e foi responsável pelo inciso XLII do artigo 5º, segundo o qual "racismo constitui crime inafiançável e imprescritível". Um ano depois, criou a Lei Caó, que determina a prisão para o crime de discriminação de raça ou cor. Dia 4, aos 76 anos, de causas não divulgadas, no Rio de Janeiro.