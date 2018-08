– Detector de corrupção

O aplicativo ajuda o eleitor a saber se determinado político responde a ação na Justiça, o tipo de crime de que é acusado e se ele foi declarado ficha-suja. Criado pelo Instituto Reclame Aqui.

– Match

Por meio de um questionário que envolve assuntos como aborto, sexo e política econômica, o eleitor define as características que deseja ver em um parlamentar. No final, o aplicativo mostra os candidatos cujo perfil é compatível com suas expectativas. Criado pelo jornal Folha de S.Paulo.

– Monitora, Brasil!

Informa a atividade de deputados e senadores, o modo como gastam a verba parlamentar, como votaram em projetos de lei importantes, quantas faltas tiveram e se são acusados na Lava-Jato. Criado pela startup de mesmo nome.

– e-Título

O aplicativo do TSE permite que o eleitor confira a situação de seu título, zona eleitoral e local de votação. Também apresenta orientações àqueles que desejam justificar a ausência no dia da votação.

– Pardal

Também desenvolvido pelo TSE, possibilita que eleitores enviem denúncias de irregularidades, como propaganda ilegal e compra de votos, diretamente à Justiça Eleitoral. Os dados do denunciante podem ser mantidos em sigilo.

Publicado em VEJA de 5 de setembro de 2018, edição nº 2598