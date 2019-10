Vaticano lança o terço digital

Com o objetivo de atrair fieis jovens, o Vaticano lançou um terço digital. Com o nome de eRosary, trata-se de uma pulseira formada por uma cruz sincronizada com um aplicativo (Click to pray eRosary) e uma dezena do terço.

Feita de ágata e hematita, ela é acionada a partir do sinal da cruz e registra o progresso do usuário nas orações. Além disso, permite o acesso a um guia de áudio, imagens e informações sobre as rezas.

A pulseira dá também diferentes possibilidades para rezar o rosário — da forma tradicional à sugestões temáticas, atualizadas anualmente. Dessa forma, serve tanto para quem já tem o hábito, como ensina os que querem começar a praticar a tradição católica.

Compatível com iOS e Android, está à venda na Amazon.it por 99 euros (o equivalente a cerca de 460 reais).