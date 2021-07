Papa Francisco é internado para cirurgia no intestino

O papa Francisco foi internado na Policlínica Gemelli, em Roma, neste domingo, 4, para uma cirurgia no intestino grosso. Comunicado do Vaticano afirma que o procedimento já estava agendado para reparar uma diverticulite, inflamação na parede do intestino grosso comum em pessoas acima de 50 anos. Um boletim de saúde será divulgado ao fim da operação.

Antes de ser levado ao hospital, o pontífice de 84 anos celebrou a tradicional cerimônia dominical na Praça de São Pedro, onde rezou com milhares de visitantes. Ele ainda divulgou que vai à Hungria e à Eslováquia em setembro.

Essa é a primeira vez que o papa é internado desde 2013, quando foi eleito para o cargo máximo da Igreja Católica.