O secularismo filosófico de um cristianismo ateu

O existencialismo teológico tentou desmistificar a Palavra de Deus e transformar a fé revelada em fé teorética. Valorizando mais a criatura do que o Criador, a cultura humanista divorciou-se do Pentecostes e buscou a fé dissociada da revelação do Espírito Santo. O secularismo filosófico se albergou na religião teológica, repleta de ideólogos que valorizam instintos carnais e dizem poder viver independente de Deus e da eternidade.

Tal queda moral e espiritual teve início na escolástica medieval, que misturava a Bíblia com filosofia-pagã e conceitos patrísticos. Sua ideia de que Deus é o resultado do pensamento humano envolvia ainda estudos metafísicos e resultava em uma confusa transcendência, que desconsidera o princípio que sua base e definição estão nos limites da obra criadora.

A filosofia admitiu as expressões da razão e desaguou na percepção teleológica de Augusto Comte, para quem a história tinha três etapas: teológica (com tudo explicado pela religião); metafísica (pela filosofia); e positivista (pela ciência) – concluindo que o progresso da humanidade teria o predomínio da ciência e tecnologia em detrimento da filosofia e da religião.

É o existencialismo ateu – para o qual, como não existe Deus, todo fundamento universal desaparece. Ao negar que o homem foi criado por alguém ou para algum objetivo, é a sua existência que vai dizer quem ele é. Para Soren Kierkegaard, por exemplo, o homem seria o mestre de seus atos e destino. Já Thomas Altizer admite sua queda moral e sem fé ao proclamar a morte de Deus.

A resposta para a destruição do cristianismo pelo secularismo filosófico está nas cartas de Paulo: “E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira”, lê-se em Tessalonicenses 2:11. Já em Coríntios 4:4, constata-se que “o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.”

A fé verdadeira leva o homem a transcender por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus que, por sua morte e ressurreição, reservou a vida eterna d’Ele com os seus fiéis. Afinal, “o que é impossível ao homem é possível a Deus” – Lucas 18:27. Então, “crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa” – Atos 16:31.

Em tempo: não foi a filosofia que desviou o homem de uma experiência real com Deus, mas sim a patologia religiosa ensinada por teólogos ateus, de uma falsa cultura, longe dos mistérios do evangelho e da revelação profética.



A paz do Senhor.

