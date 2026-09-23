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Política

Zema e Caiado miram Lula e Flávio em debate: ‘É como apostar no tigrinho’

Os candidatos do Novo e do PSD apresentaram estratégias diferentes ao comentar os dois nomes que aparecem à frente na disputa presidencial

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 22h06 | Atualizado em 23 set 2026, 22h38
Os candidatos Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) durante debate de VEJA nesta quarta-feira, 23
Os candidatos Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) durante debate de VEJA nesta quarta-feira, 23 (YouTube/Reprodução)
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Zema e Caiado miram Lula e Flávio em debate: ‘É como apostar no tigrinho’ Priorizar nos meus resultados Google

Os candidatos à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) adotaram posições distintas, mas críticas aos dois principais nomes da disputa, durante o debate da VEJA+ TV nesta quarta-feira, 23. A onze dias do primeiro turno, os dois foram questionados sobre um eventual segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Ao comentar a possibilidade de apoiar Flávio, Zema não descartou uma aliança com o bolsonarismo. “Tudo pode acontecer”, afirmou. O candidato, porém, voltou a criticar o PT e disse que estará “sempre contra o PT”, citando a situação econômica durante o governo de Dilma Rousseff.

Caiado, por sua vez, rejeitou a ideia de escolher entre Lula e Flávio. “Votar nos dois [Lula ou Flávio Bolsonaro] é igual jogar no tigrinho, você já perdeu”, afirmou. Segundo ele, o eleitor não precisa escolher “o bandido preferido de esquerda ou direita”.

Seis candidaturas foram inicialmente convidadas por VEJA com base nos critérios previstos no regulamento e nas pesquisas eleitorais. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL) e Renan Santos (Missão) não aceitaram o convite. Augusto Cury (Avante), que havia confirmado presença, desistiu na tarde desta quarta-feira por causa de um compromisso pessoal. Participam do debate, portanto, os candidatos que mantiveram a confirmação, em quatro blocos de perguntas e discussão, com mediação da jornalista Marcela Rahal.

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