Witzel confirma candidato do PSC à Prefeitura do Rio

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, confirmou nesta segunda-feira, 24, que o candidato do Partido Social Cristão (PSC) à Prefeitura da capital será o economista Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do BNDES e do IBGE na gestão de Michel Temer. O anúncio ocorreu na chegada dele à Marquês de Sapucaí para acompanhar a segunda noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. A informação havia sido antecipada por VEJA.

“Ele (Paulo Rabello de Castro) foi expondo as suas preocupações, que são os mesmas que as minhas: habitação, melhoria nas comunidades e saneamento básico. É um economista consagrado”, afirmou o governador. Rabello de Castro foi vice na chapa do candidato Alvaro Dias, do Podemos, à Presidência da República nas eleições de 2018.

Witzel revelou ainda que tem participado das discussões para a escolha dos pré-candidatos do PSC às prefeituras das capitais. O governador sonha em disputar a sucessão de Jair Bolsonaro (sem partido), em 2022.

Lembrou também que tem mantido conversas com o PSL, antigo partido do clã Bolsonaro. No Rio, a sigla pretende lançar o deputado estadual Rodrigo Amorim para concorrer à prefeitura. Witzel falou que uma aliança é possível, mas ressaltou: “Vamos conversar. O PSL tem candidato, que é o Rodrigo Amorim, um jovem. É deputado mais votado e tem que ser respeitado”.

Economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Rabello de Castro tem 71 anos. Neste domingo de Carnaval, chegou ao camarote com Witzel.