Weintraub posta vídeo de ‘último ato’ à frente do MEC

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub postou um vídeo mostrando o que ele próprio chamou de seu “último ato” antes de sair do MEC. Nas imagens, ele e o irmão, o assessor especial da Presidência Arthur Weintraub, dobram uma bandeira do Brasil. “Nossa bandeira é a liberdade! E nunca será vermelha! Todo apoio ao presidente Jair Bolsonaro”, escreveu o ex-ministro no post.

Último ato antes de sair do MEC.

Nossa Bandeira é a LIBERDADE!

E NUNCA será vermelha!

Todo apoio ao Presidente @jairbolsonaro! pic.twitter.com/AiJEnSwlhK — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) June 21, 2020

Weintraub teve sua demissão oficializada no sábado, em uma edição extra do Diário Oficial da União, logo depois de desembarcar nos Estados Unidos. Ele ganhou do governo a indicação para uma diretoria no Banco Mundial, em Washington.

O ex-ministro anunciou a saída da pasta da Educação na última quinta-feira. Ele deixou o ministério após a famosa reunião em que defendeu a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e depois de reiterar o posicionamento em conversa com militantes bolsonaristas. A ala militar do Planalto pressionou pela demissão do ministro.

Abraham Weintraub é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito das fake news e também por crime de racismo por uma postagem ironizando o sotaque dos chineses.