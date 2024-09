VEJA promove debate com candidatos a prefeito do Rio de Janeiro

Candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro participam nesta quinta-feira, 12, a partir das 11h, do debate VEJA E VOTE 2024, promovido por VEJA em parceria com a ESPM e apoio do instituto Paraná Pesquisas e do escritório Bonini Guedes Advocacia.

Foram convidados para o encontro os cinco primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto: o atual mandatário, Eduardo Paes (PSD), os deputados federais Alexandre Ramagem (PL), Tarcísio Motta (PSOL) e Marcelo Queiroz (PP) e o deputado estadual Rodrigo Amorim (União).

Paes, no entanto, decidiu não participar, e alegou incompatibilidade em sua agenda eleitoral. Ele está em posição confortável nos levantamentos – o prefeito lidera em todos eles -, com possibilidade de vitória no primeiro turno. Nos bastidores, há a avaliação também de que, caso decidisse participar do encontro, seria o principal alvo para o ataque dos adversários.

Para Ramagem, o debate “será uma oportunidade de o eleitor carioca conhecer nossas propostas para um Rio melhor”. “É um momento oportuno para consolidar votos e para além de apresentar projetos, mostrar a viabilidade de cada um. Por isso, é importante que a população não deixe de assistir, pois é um espaço democrático para confronto de ideias”, disse o candidato do PL, que revelou seus focos: “Não vou me furtar de abordar os temas que são de mais importância para a cidade, como segurança pública, saúde, educação e mobilidade urbana. Estou pronto para o debate e espero que seja o mais propositivo possível”, concluiu.

Tarcísio, por sua vez, alfinetou seus adversários e projetou como uma “excelente oportunidade de mostrar pros cariocas que a saída pros problemas da cidade não está nem na turma da ganância e da panelinha, nem na turma da truculência e do ódio”. “A saída é pela esquerda”, diz.

A VEJA, Amorim ressaltou a importância de um debate “sério e isento” e lamentou a ausência de Paes. “A iniciativa é extraordinária e merece os nossos parabéns. Espero conseguir, acima de tudo, deixar claro para a população do Rio que a cidade pode e deve ser muito melhor. E espero que o prefeito esteja lá para debater, sua ausência será inaceitável”, pontuou.

Queiroz preferiu deixar clara sua posição no pleito. “O carioca está cansado de ficar na disputa de lados, entre os extremos, direita e esquerda. Vou administrar com distanciamento da polarização. Não sou lado A nem B”, afirma, antes de demarcar suas propostas prioritárias. “Levo para este debate um compromisso de investir e assumir um papel determinante, junto com o Estado e o Governo Federal, na política de Segurança pública. Outro compromisso é devolver ao servidor o seu valor, começando pela recomposição salarial, devolvendo o poder de compra e o orgulho desses profissionais”, completa.

O debate terá cinco blocos: dois para perguntas entre os candidatos, dois para questionamentos feitos por jornalistas de VEJA e estudantes da ESPM e um para considerações finais (veja detalhamento abaixo). A mediação será do jornalista e editor de VEJA Ricardo Ferraz. O tempo previsto de duração é de uma hora e 20 minutos.

O evento acontecerá nas instalações da ESPM no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, e poderá ser acompanhado pelo canal de VEJA no YouTube, pelo site de VEJA (www.veja.com.br) e pela plataforma VEJA+, lançada em julho deste ano.

Como será o formato?

O debate será dividido em cinco blocos:

Primeiro Bloco: Candidatos perguntam para candidatos

– Os candidatos farão perguntas uns aos outros, com o primeiro questionador sendo definido por sorteio.

– Quem respondeu faz na sequência a próxima pergunta. Cada candidato só poderá perguntar e responder uma vez.

– Tempo: 30 segundos para perguntas, 1 minuto e 30 segundos para respostas, 30 segundos para réplica e 30 segundos para tréplica.

Segundo Bloco: Perguntas dos jornalistas de VEJA

– Jornalistas farão questionamentos sobre temas livres.

– A escolha de quem vai responder e de quem vai comentar será do questionador — com exceção de uma pergunta de estudantes da ESPM, que será feita pelo mediador do debate. Cada participante poderá responder e comentar uma única vez.

– Tempo: 30 segundos para perguntas, 1 minuto e 30 segundos para respostas, 1 minuto para comentários e 1 minuto para tréplica.

Terceiro Bloco: Candidatos perguntam para candidatos

– Seguirá o mesmo formato do primeiro bloco.

Quarto Bloco: Perguntas dos jornalistas de VEJA

– Seguirá o mesmo formato do segundo bloco.

Quinto Bloco: Considerações finais

– Cada candidato terá 2 minutos para apresentar comentários sobre o debate e a sua candidatura.

Outros debates

O debate com os candidatos no Rio de Janeiro será o quinto da série VEJA E VOTE. O primeiro, em 19 de agosto, envolveu concorrentes à prefeitura de São Paulo. O segundo, no dia 26 do mesmo mês, reuniu os postulantes ao comando de Guarulhos, a segunda maior cidade do estado. Em seguida, foi a vez da cidade de Santos, no dia 2 de setembro.

A maratona se encerra na próxima segunda-feira, 16, com os candidatos a prefeito de Campinas.