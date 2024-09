Quaest: Ramagem se recupera, mas Paes vai a 64% e consolida vantagem

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, mostrou que as intenções de voto em Eduardo Paes (PSD) seguem crescendo. O prefeito agora marca 64%, um crescimento de 4 pontos percentuais em relação ao último levantamento. Em seguida, aparece Alexandre Ramagem (PL), que também avançou e agora tem 13%, embora siga distante do primeiro colocado. Tarcísio Motta, do PSOL, recuou, e aparece com 4%. Caso esse cenário permaneça, o atual mandatário poderá se reeleger ainda no primeiro turno.

Os outros candidatos aparecem em seguida, todos empatados dentro da margem de erro. Rodrigo Amorim (União), Marcelo Queiroz (PP), Cyro Garcia (PSTU), Juliette Pantoja (UP) e Carol Sponza (Novo) registraram 1%. Henrique Simonard (PCO) não pontuou. Já o percentual de indecisos é de 6%, enquanto outros 8% pretendem votar branco, nulo ou não votar.

A pesquisa, encomendada pela Globo, entrevistou presencialmente 1.140 eleitores de 16 anos ou mais no Rio, entre 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada com o número: RJ-05862/2024.

Já na pesquisa espontânea, ou seja, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, Paes marca 34%, enquanto Ramagem tem 7%, e Tarcísio, 2%. Os outros candidatos não pontuaram. Nesse cenário, a maior parte do eleitorado, 52%, se diz indecisa, o que abre margem para que os candidatos cresçam até a data da eleição.

Continua após a publicidade

Paes sobe e Ramagem se recupera

Se considerada a série histórica das pesquisas Quaest, desde junho deste ano, o prefeito Eduardo Paes registrou crescimento de 13 pontos percentuais. Há três meses, ele tinha 51% das intenções de voto. O avanço consolida seu cenário de favoritismo, já que mantém uma distância larga em relação aos adversários, de olho em liquidar a fatura no primeiro turno.

Ramagem, por sua vez, conseguiu se recuperar depois de queda em seu percentual registrada no levantamento de julho. O candidato do PL também cresceu 4 pontos percentuais e voltou à sua melhor marca nesses três meses, embora siga distante de Paes.

Já Tarcísio Motta, que tinha 8% em junho, encolheu pouco a pouco nesse mesmo período e perdeu também 4 pontos percentuais. Os 4% que ele marca agora representam seu pior desempenho dentre esses levantamentos.