Veja Essa: Vinicius Jr, Campos Neto e Ciro Gomes

“A luta continua.”

VINICIUS JR., depois de marcar dois gols no empate do Real Madrid contra o Valencia. Em Valência, no ano passado, o brasileiro sofreu ataques racistas dos torcedores

“Estou tentando fazer o melhor para o país. Fazer o melhor para o país ajuda o governo.”

ROBERTO CAMPOS NETO, presidente do Banco Central, defendendo que a instituição tenha também autonomia financeira, projeto que divide a gestão do PT

“Larga de querer ser popstar estrangeiro e venha trabalhar aqui.”

CIRO GOMES — que diz já não se candidatar a nada — para Lula

“Aqui ninguém vai te perseguir.”

FERNANDO CERIMEDO, marqueteiro argentino que trabalhou na campanha de Javier Milei, fazendo troça nas redes sociais com Alexandre de Moraes, juiz do STF

“Eu sempre falo que quem não deve não teme. Eu só temo que possa haver alguma parcialidade.”

ROMEU ZEMA, governador de Minas Gerais pelo Novo, de olho nas investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro

“Neste momento, falta combustível em Cuba, falta alimento, falta remédio. Mas o que mais falta é a esperança.”

LEONARDO PADURA, escritor cubano

“Eu pedi que fossem realizados estudos sobre essa ideologia horrenda de nossos tempos, que anula as diferenças e torna tudo igual.”

PAPA FRANCISCO, em conferência no Vaticano em torno do papel de homens e mulheres na sociedade, ao comentar a respeito da identidade de gênero — tema tratado pelos conservadores mais radicais como “ideologia”

“Você não deixa de ser atriz porque fez uma semana de moda.”

BRUNA MARQUEZINE, depois de desfilar nas passarelas parisienses pela Loewe e Yves Saint Laurent

“Acho que o Max não estava em uma liga diferente, mas em uma galáxia diferente.”

TOTO WOLFF, diretor-executivo da Mercedes, a respeito da vitória do piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, na primeira prova do ano, no Bahrein. Aos 26 anos, ele é tricampeão mundial de Fórmula 1

“Nunca tive medo de homem.”

ELIETE BOUSKELA, especialista em fisiologia cardiovascular, a primeira mulher a presidir a Academia Nacional de Medicina

“Há alguns anos eu tive um sonho com Christian Bale em um café ao pôr do sol, e isso me fez perceber que precisava terminar com meu namorado.”

BILLIE EILISH, cantora americana, dando a real

Publicado em VEJA de 8 de março de 2024, edição nº 2883