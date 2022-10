TSE suspende propaganda que acusa Lula de incentivar aborto

Atualizado em 15 out 2022, 14h25 - Publicado em 15 out 2022, 14h22

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu nesta sexta-feira, 14, a propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro que acusa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de incentivar o aborto. A ministra Cármen Lúcia acatou o pedido da campanha do petista e afirmou que a peça propaga desinformação.

A propaganda de Bolsonaro, veiculada na televisão nesta semana, diz que Lula quer “mudar a lei e incentivar a mãe a matar o filho no seu próprio ventre”. O ex-presidente já declarou ser contra a legalização do aborto e afirmou que o tema deve ser tratado como uma questão de saúde pública.

Na decisão, a ministra ressaltou que o conteúdo da propaganda eleitoral distorce os fatos, foi produzido para desinformar e atingir a honra do candidato adversário. “Também a declaração de que o candidato quer ‘incentivar a mãe a matar o próprio filho no seu próprio ventre’ constitui indevida descontextualização e adulteração grosseira do sentido de falas proferidas por ele em relação ao tema”, declarou.