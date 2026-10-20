TSE ouve Meta e campanhas de Flávio e Lula sobre distribuição de conteúdo

O ministro Marco Aurélio Bellizze, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), se reuniu na noite desta terça-feira, 20, com representantes da Meta, empresa dona de WhatsApp, Instagram e Facebook, e das campanhas de Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Transparência e igualdade entre os candidatos é o que se busca resguardar nesta representação”, afirmou o ministro, segundo nota do TSE.

O encontro foi pedido pela empresa na esteira da determinação da Corte, na semana passada, para que as plataformas tratassem de forma igualitária a distribuição de conteúdo das campanhas e os anúncios dos dois candidatos, assim como operasse as mesmas regras na criação de conteúdo de inteligência artificial envolvendo os dois postulantes à Presidência da República.

Na segunda-feira, o TSE deu 24 horas para que a Meta apresentasse informações sobre o cumprimento da determinação. A empresa afirmou, nesta terça, que cumpriu as ordens.

Continua após a publicidade

A decisão da Justiça Eleitoral ocorreu em uma ação, protocolada pela coligação petista, que acusava a empresa de restringir conteúdo da campanha de Lula e retirar do ar, de forma injustificada, perfis que apoiavam a reeleição do presidente.