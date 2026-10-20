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Política

TSE ouve Meta e campanhas de Flávio e Lula sobre distribuição de conteúdo

Encontro foi pedido pela empresa na esteira da determinação da Corte para que plataformas tratassem de forma igualitária os conteúdos dos candidatos

Por Redação 20 out 2026, 20h52 | Atualizado em 20 out 2026, 20h52
Reunião do ministro Marco Aurélio Bellizze, do TSE, com a Meta e as campanhas de Lula e Flávio sobre cumprimento de decisão judicial
Reunião do ministro Marco Aurélio Bellizze, do TSE, com a Meta e as campanhas de Lula e Flávio sobre cumprimento de decisão judicial  (Luiz Roberto/TSE)
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TSE ouve Meta e campanhas de Flávio e Lula sobre distribuição de conteúdo Priorize VEJA no Google

O ministro Marco Aurélio Bellizze, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), se reuniu na noite desta terça-feira, 20, com representantes da Meta, empresa dona de WhatsApp, Instagram e Facebook, e das campanhas de Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Transparência e igualdade entre os candidatos é o que se busca resguardar nesta representação”, afirmou o ministro, segundo nota do TSE.

O encontro foi pedido pela empresa na esteira da determinação da Corte, na semana passada, para que as plataformas tratassem de forma igualitária a distribuição de conteúdo das campanhas e os anúncios dos dois candidatos, assim como operasse as mesmas regras na criação de conteúdo de inteligência artificial envolvendo os dois postulantes à Presidência da República.

Na segunda-feira, o TSE deu 24 horas para que a Meta apresentasse informações sobre o cumprimento da determinação. A empresa afirmou, nesta terça, que cumpriu as ordens.

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A decisão da Justiça Eleitoral ocorreu em uma ação, protocolada pela coligação petista, que acusava a empresa de restringir conteúdo da campanha de Lula e retirar do ar, de forma injustificada, perfis que apoiavam a reeleição do presidente.

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Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
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