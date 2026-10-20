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Política

O que a Meta disse ao TSE sobre suspeita de favorecimento à campanha de Flávio Bolsonaro

Big tech enviou manifestação à Corte eleitoral afirmando que cumpriu determinações para tratar ambos os presidenciáveis da mesma forma

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 11h58 | Atualizado em 20 out 2026, 12h12
Foto de celular com logo da Meta AI com logo da Meta em tela ao fundo.
Meta: ferramenta de IA da companhia dava tratamento diferenciado a Flávio e a Lula (Algi Febri Sugita/Getty Images)
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O que a Meta disse ao TSE sobre suspeita de favorecimento à campanha de Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

A Meta — big tech que controla WhatsApp, Facebook e Instagram — disse ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que cumpriu as ordens da Corte para tratar as campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) de forma igual nas redes sociais. A coligação petista foi à Justiça para dizer que conteúdos da campanha estavam sofrendo restrições de circulação e que alguns perfis de apoio foram retirados do ar de forma injustificada. Além disso, a ferramenta de inteligência artificial da Meta se negava a cumprir comandos ligados a Lula e ao PT.

Na resposta, enviada pouco após as 22h30 da segunda-feira, 19, a Meta discorre, item por item, sobre os questionamentos apontados pelo TSE, afirmando que cumpriu as ordens estabelecidas. Uma das mudanças anunciadas pela empresa é a revisão humana dos conteúdos oficiais de campanha — em vez de ferramentas digitais analisarem o que pode ou não continuar no ar, pessoas farão esse trabalho. A Meta disse que uma pessoa analisará restrições em até duas horas, mas não deu detalhes sobre o tamanho da equipe de moderação, nem quem são essas pessoas.

A Meta pediu uma reunião nesta terça-feira, 20, com o ministro Marco Aurélio Bellizze Oliveira, autor da decisão, para mostrar as provas de que obedeceu à Justiça Eleitoral.

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Meta AI se negou a fazer artes para as campanhas dos dois candidatos nesta terça-feira, 20
Meta AI se negou a fazer artes para as campanhas dos dois candidatos nesta terça-feira, 20 (Reprodução/Reprodução)
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A reportagem checou como a Meta AI se comportava nesta manhã. Como se vê na imagem acima, depois da decisão do TSE, a ferramenta se negou a fazer imagens de ambos os candidatos.

Na semana passada, a campanha do presidente Lula ingressou com uma ação no TSE pedindo que a Meta fosse obrigada a tratar as duas campanhas à Presidência da mesma maneira. Um dos pontos levantados e comprovados pela reportagem de VEJA foi que a Meta AI, ferramenta de inteligência artificial que fica disponível no WhatsApp, se recusava a cumprir comandos envolvendo a campanha do PT, mas aceitava o mesmo pedido quando era sobre a campanha de Flávio.

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Captura de tela de um chat do Meta AI no WhatsApp, mostrando pedidos de imagens com temas políticos e as respostas do bot. O usuário pede imagens com Dia 25 é Lula 13! e Dia 25 é Flávio 22!. O bot gera uma imagem para Flávio 22! com fundo verde e amarelo, detalhes em azul, estrelas e ramos, mas recusa a imagem de Lula 13!.
IA da Meta favorece campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência da República (WhatsApp/Reprodução)

A primeira decisão do TSE foi dada na sexta-feira, 16, obrigando a big tech a mudar esse tratamento sob pena de uma multa diária de meio milhão de reais, sobretudo por conta da proximidade do segundo turno. A Meta publicou um comunicado em seu site admitindo falhas, mas disse que não houve intencionalidade por parte da companhia. Na segunda-feira, Bellizze deu uma nova decisão obrigando a companhia a comprovar que cumpriu as ordens da Justiça Eleitoral — a manifestação da noite passada atende a essa última ordem.

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