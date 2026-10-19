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Política

TSE manda a Meta comprovar que dá igualdade de tratamento a Lula e Flávio

Decisão do Ministro Marco Aurélio Bellizze impõe multa milionária e diária no caso de a companhia não cumprir a intimação

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 10h57
Lula e Flávio Bolsonaro: pesquisa aponta segundo turno
Lula e Flávio Bolsonaro (./AFP)
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TSE manda a Meta comprovar que dá igualdade de tratamento a Lula e Flávio Priorize VEJA no Google

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu 24 horas para a Meta (empresa dona do Instagram, do WhatsApp e do Facebook) comprovar que tomou medidas práticas para garantir equidade de tratamento na campanha eleitoral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Em decisão assinada pelo ministro Marco Aurélio Bellizze, a empresa foi intimada a mostrar suas ações para que nenhum dos candidatos tenha vantagens sobre o adversário por quaisquer meios em suas plataformas, como maior alcance pelo algoritmo ou mesmo a partir de geração de conteúdo por inteligência artificial (IA). A campanha de Flávio também acionou o TSE alegando que seus conteúdos estariam sendo prejudicados.

Na semana passada, após internautas apontarem um favorecimento a Flávio Bolsonaro pela Meta, tanto por um alcance fora do normal como por usos indevidos de IA (clique aqui para lembrar o caso), o PT entrou com uma ação no TSE e pediu que fosse restituído o espaço que teria causado desvantagem para a campanha de Lula.

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A decisão de Bellizze impõe ainda uma multa diária de 1 milhão de reais até o encerramento do segundo turno das eleições caso a medida não seja cumprida em 24 horas.

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O TSE pede esclarecimentos sobre a atuação dos sistemas de recomendação da Meta; análise de anúncios das duas candidaturas que disputam o segundo turno; investigação de possíveis redes de perfis inautênticos; e informações sobre conteúdos que deveriam receber identificação por terem sido produzidos ou alterados.

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